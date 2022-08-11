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Землетрус у «Нафтогазі». Депутат анонсував звільнення Вітренка

Дар‘я Липська
glavcom.ua
Землетрус у «Нафтогазі». Депутат анонсував звільнення Вітренка
фото з відкритих джерел

«Звільнити Вітренка можуть загальні збори «Нафтогазу України», – нардеп Олексій Кучеренко

Звільнення пана Вітренка з посади – це  давно назріла необхідність. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» озвучив народний депутат Олексій Кучеренко.

«Для звільнення керівника «Нафтогазу» Кабінету міністрів не потрібна ніяка наглядова рада – це має бути рішення загальних зборів. Підстав для такого звільнення більш ніж достатньо. Наглядова рада «Нафтогазу», звичайно, повинна була б давно бути призначена, але її досі нема. Інша справа, що така наглядова рада повинна бути дієвою та професійною», – каже Кучеренко.

Нардеп також нагадує, що завдання, які були виписані урядом для минулої наглядової ради, так і не були виконані, як наслідок це відобразилось на послаблені енергетичної безпеки України.

«Ви не знайдете жодного публічного звіту наглядової ради «Нафтогазу» щодо виконання визначених для неї показників. І саме попередній склад наглядової ради погоджував мільярдні премії для топ-менеджерів «Нафтогазу», які також не виконували визначених урядом завдань», – запевняє Олексій Кучеренко.

Нардеп переконаний, що на превеликий жаль, депутати більшості не підтримали нашу правку щодо зміни у період воєнного стану порядку призначення та звільнення членів наглядових рад стратегічно важливих для держави підприємств, яка б надавала право Кабміну без довготривалих конкурсів (як у випадку з «Нафтогазом») призначати до складу наглядових рад виключно представників держави.

Читайте також інтерв'ю: «Відкрийте, ревізія!» Нардеп Олексій Кучеренко про землетрус у «Нафтогазі»
Теги: Нафтогаз України Юрій Вітренко Олексій Кучеренко звільнення

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