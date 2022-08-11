«Відкрийте, ревізія!» Нардеп Олексій Кучеренко про землетрус у «Нафтогазі»

Інтерв’ю з керівником комісії парламенту, що розслідуватиме зловживання на газовому ринку

Напередодні ймовірно найскладнішого опалювального сезону Верховна Рада взялася за дуже марудну справу – депутати зібралися розплутувати клубок махінацій на ринку газу та в секторі теплокомуненерго. В епіцентрі уваги – компанія «Нафтогаз України». Парламентарі мають підстави підозрювати масштабні порушення законів у цьому державному холдингу. Аби довести або спростувати це, Верховна Рада визначила спецпроцедуру ревізії газового монополіста. Її прописали у законі №7427 «Про мораторій на підвищення тарифів протягом воєнного стану в Україні та шести місяців після нього». Перевірку здійнсюватиме тимчасова спеціальна комісія (ТСК). Її очолив нардеп Олексій Кучеренко.

Саме завдяки непримиренній позиції Кучеренка при розгляді закону №7427 були суттєво скорочені обсяги преференцій, які для «Нафтогазу» вимагав його менеджмент. Як повідомляв «Главком», уряд та керівництво НАКу пропонували спрямувати компанії з держбюджету чверть трильйона дотацій (264 млрд грн). І вже на стадії розгляду законопроєкту депутатам вдалось обмежити ці запити на 63 млрд грн. Але фінальний справедливий обсяг дотацій буде визначений лише після перевірки фінансового стану «Нафтогазу» та оприлюднення реального енергетичного балансу на 2022 рік.

Про те, що «Нафтогазу» та його менеджерам є що приховувати, говорить один промовистий факт. З одного боку, керівники регулярно бравурно заявляли про прибутковість компанії та свою ефективність, це вони «підтверджували» астрономічними преміями, виплаченими самим собі. З іншого боку, компанія протягом останніх років вперто не пускала до себе державних ревізорів. Ситуацію змінила лише війна та передчуття колапсу в енергетиці. Тепер депутатам доведеться розбирати ситуацію з фінансами «Нафтогазу» та шукати відповіді на питання, які ігнорував і попередній, і до нинішній менеджмент НАКу.

Депутат Кучеренко – головний парламентський критик голови правління «Нафтогазу» Юрія Вітренка. Парламентар розповів «Главкому» про причини і ймовірні наслідки запланованої ревізії «Нафтогазу» та його утаємничених дочок.

Вам доручено очолити тимчасову спеціальну комісію (ТСК) з приводу порушень законодавства, що призвело до кризи в енергетиці. Цьому передував гостросюжетний розгляд закопроєкту №7427 про мораторій на підвищення тарифів протягом воєнного стану в Україні та шести місяців після нього. Як ви оцінюєте цей документ?

Складається враження, що уряд подав цей законопроєкт №7427 до парламенту поспіхом. Спочатку готувалися зміни до Закону «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу». А потім до нього були «пришиті» декілька статей про встановлення мораторію на підвищення цін і тарифів на газ та тепло для населення, а також про надання «Нафтогазу» права збільшувати ціну на газ для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) та отримувати із бюджету компенсацію різниці в цінах на природний газ, що реалізується «Нафтогазом» в рамках виконання спеціальних обов'язків (з метою стримування від зростання цін для населення).

Останні роки монобільшість «Слуги народу» постійно «рубала» пропозиції опозиціонерів. Що сталося тепер, як вам вдалось проштовхнути свої зміни до цього документа?

За період опрацювання законопроєкту нам вдалось донести до народних депутатів низку своїх аргументів та зауважень, які увійшли у фінальний текст. При цьому видатки для «Нафтогазу» були скорочені на третину – на 63 млрд грн. Проте наша фракція не голосувала за цей законопроєкт, тому що основні принципи, закладені в законопроєкті 7427, є недієздатними. Зокрема, нібито за рахунок компенсацій з бюджету для «Нафтогазу» буде забезпечено фінансування закачування імпортного газу у сховища.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль та голова «Нафтогазу» Юрій Вітренко кадр з відеотрансляції

Дефолт «Нафтогазу» лише в черговий раз доказує, що компенсації з бюджету потрібні були «Нафтогазу» не для закупівлі імпортованого газу для закачування в підземні сховища, а головним чином для покриття наслідків бездарного управління компанією протягом минулих років, внаслідок чого утворився колосальний розрив ліквідності компанії. Про величину проблеми, ми зможемо дізнатись після звільнення цього менеджменту та в результаті роботи тимчасової спеціальної комісії, запланованої до створення. Як голова цієї комісії, я зроблю все можливе для того, щоб її робота була прозорою та ефективною, а результати сприяли виходу з кризи та підвищенню енергетичної безпеки держави.

26 липня «Нафтогаз України» увійшов у дефолт . Компанія не сплатила інвесторам $335 млн за одним випуском єврооблігацій і 45 млн євро – за іншим. «Нафтогаз» стверджує , що має достатньо коштів, але уряд не погодив виплати та доручив компанії розпочати другий раунд переговорів з інвесторами щодо реструктуризації боргу. Невиконання зобов’язань за єврооблігаціями позбавило «Нафтогаз» доступу до міжнародного ринку капіталу, тому уряд взяв на себе повну відповідальність за залучення коштів, необхідних для імпорту природного газу для проходження опалювального сезону 2022/2023.

«Держаудитслужба отримала право перевіряти дочірні підприємства «Нафтогазу»

Чи вдасться провести аудит, адже раніше компанія не пускала до себе державних ревізорів? Рахункова палата навіть звинуватила «Нафтогаз» у саботажі аудиту…

У процесі моїх чисельних звернень до Державної аудиторської служби виявилось, що ця структура не допускалась «Нафтогазом» до перевірок своїх дочірніх підприємств з мотивацією: «дочки» є власністю «Нафтогазу», а не власністю держави.

Під час повторного другого читання законопроєкту 7427, після тривалих «боїв» нам вдалось включити норму, яка надає право Держаудитслужби перевіряти усі дочірні підприємства без будь-яких погоджень. Думаю, що в процесі співпраці нашої тимчасової спеціальної комісії та Держаудитслужби буде забезпечено проведення повного аудиту всіх дочірніх підприємств «Нафтогазу». У тому числі створених не так давно підприємств (мова про «Газопостачальну компанію «Нафтогаз України» – «Главком»), в яких було зосереджено основні процеси, пов'язані із реалізацією природного газу і результати діяльності яких до цього часу приховувались керівництвом «Нафтогазу» від будь-якого контролю.

Спробуйте знайти в публічній площині фінансову звітність такої дочки, як «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» (яка до того ж ще є і постачальником останньої надії), щоб побачити результати її діяльності. Думаю, що будете здивовані, адже попри закріплені на законодавчому рівні вимоги щодо необхідності публікації такої звітності, у «Нафтогазі» за мовчазної згоди Регулятора (НКРЕКП – «Главком») повністю ігнорують такі вимоги.

Крім того, хто бачив звітність таких дочірніх підприємств «Нафтогазу», як ТОВ «Нафтогаз Тепло», ДП «Закордоннафтогаз», Naftogaz Trading Europe AG, ТОВ «Нафтогаз Дріллінг», ТОВ «Нафтогаз ойл Трейдинг», ДП «Нафтогаз біоенергія»? Які «потужні» результати їхньої діяльності? Відтепер діяльність цих підприємств стала доступна для перевірки Держаудитслужбою. Надіюсь, що це відомство скористається своїм правом та проведе повний аудит дочірніх підприємств «Нафтогазу».

«Нас чекає багато неприємних несподіванок у фінансах «Нафтогазу» і «Оператора ГТС»

Юрій Вітренко впевнений: завдяки реформам в «Нафтогазі» він перетворив компанію на прибуткову, а ось його попередник Андрій Коболєв (ліворуч) зробив її збитковою фото: nv.ua

Місяць тому голова «Нафтогазу» Юрій Вітренко заявляв, що завдяки справжнім реформам в «Нафтогазі», які відбулися минулого року під його головуванням, він перетворив збиткову компанію на прибуткову і тим самим створив «запас стійкості, який набуває ще більшого значення в умовах, коли країна воює і потребує ресурсу для протистояння ворогу».

Але минув лише місяць – і куди поділись ці пафосні слова Вітренка і де ці прибутки, які потребує країна для протистояння ворогу, коли «Нафтогаз» не здатен розраховуватись за власними зобов'язаннями?

І це ще ми не знаємо про реальні зобов'язання «Нафтогазу», переважна частина яких замовчується і «Нафтогазом», і новим «незалежним» «Оператором ГТС». Думаю, що після ганебного вигнання пана Вітренка з посади голови «Нафтогазу», а пана Макогона із посади генерального директора «Оператора ГТС», які, як на мене, давно назріли, ми дізнаємось багато неприємних несподіванок у фінансах і «Нафтогазу», і «Оператора ГТС».

«Звільнити Вітренка можуть загальні збори компанії»

Ви наполягаєте на звільненні Вітренка. Яка роль уряду та наглядової ради «Нафтогазу» у вірогідному процесі звільнення?

Звільнення пана Вітренка з посади – це давно назріла необхідність. Для звільнення керівника «Нафтогазу» Кабінету міністрів не потрібна ніяка наглядова рада – це має бути рішення загальних зборів. Підстав для такого звільнення більш ніж достатньо. Наглядова рада «Нафтогазу», звичайно, повинна була б давно бути призначена, але її досі нема. Інша справа, що така наглядова рада повинна бути дієвою та професійною. Нагадаю, що завдання, які були виписані урядом для минулої наглядової ради, так і не були виконані, як наслідок це відобразилось на послаблені енергетичної безпеки України.

Ви не знайдете жодного публічного звіту наглядової ради «Нафтогазу» щодо виконання визначених для неї показників. І саме попередній склад наглядової ради погоджував мільярдні премії для топ-менеджерів «Нафтогазу», які також не виконували визначених урядом завдань. На превеликий жаль, депутати більшості не підтримали нашу правку щодо зміни у період воєнного стану порядку призначення та звільнення членів наглядових рад стратегічно важливих для держави підприємств, яка б надавала право Кабміну без довготривалих конкурсів (як у випадку з «Нафтогазом») призначати до складу наглядових рад виключно представників держави.

«Лише після оприлюднення балансу газу стане зрозуміло, чи є в Україні дефіцит газу»

Уряд разом з «Нафтогазом» мав би зробити розрахунки та оприлюднити річний баланс газу і тоді б стало зрозуміло, скільки потрібно дотацій з бюджету, аби закупити імпортного палива. Як дотиснути уряд та НАК, щоб нарешті був оприлюднений баланс газу на 2022 рік?

Завдяки правкам нашої команди у законі 7427 міститься вимога, відповідно до якої Міністерство енергетики разом з «Оператором ГТС» та «Нафтогазом» повинні надати Держаудитслужбі прогнозний баланс надходження та розподілу природного газу в Україні на період від другого кварталу 2022 року до першого кварталу 2023 року з урахуванням руху природного газу з підземних сховищ України.

Голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко та генеральний директор ТОВ «Оператор ГТС України» кадр з відеотрансляції

Думаю, що після того, як буде надано такий баланс, Держаудитслужба зможе вирахувати суму прогнозної необхідної компенсації з бюджету для виконання «Нафтогазом» спеціальних обов'язків (з метою стримування ціни газу для населення – «Главком»). Водночас наша тимчасова спеціальна комісія матиме змогу дослідити наявність чи відсутність дефіциту власних ресурсів газу «Нафтогазу» для виконання спеціальних обов'язків.

Крім того, думаю, що в процесі роботи парламентської тимчасової спеціальної комісії ми з'ясуємо, чому не були виконані завдання, визначені указом президента на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки» від 2 грудня 2019 року, зокрема і щодо необхідності щорічного затвердження прогнозного паливно-енергетичного балансу України.

Йде підготовка до зими, до чого готуватися простим українцям? Мораторій на тарифи – це добре, але ж як кажуть, на Бога надійся, а сам розум май?

Думаю, що проходження наступного опалювального сезону в умовах воєнного стану, перш за все, потребує консолідації зусиль державної влади та органів місцевого самоврядування. Вони разом мають забезпечити резервні потужності та альтернативні види палива. Безумовно дуже важливо накопичити достатні обсяги газу в підземних сховищах перед початком опалювального сезону. Але враховуючи маніпуляції керівника «Нафтогазу» з наявними ресурсами газу та прогнозами його споживання, а також зважаючи на приховуванням ним реального фінансового стану компанії, що призвело до дефолту, було втрачено дорогоцінний час періоду закачування газу.

Повторюсь, за таких умов кожен день подальшого перебування пана Вітренка на посаді керівника «Нафтогазу» лише підриває енергетичну безпеку країни. Фінансові проблеми «Нафтогазу», звичайно, нікуди не поділись і ми з ними розберемось. Але я закликаю українців, які споживають газ, до свідомого скорочення споживання, а підприємства теплокомуненерго мають забезпечити найощадливіші режими роботи. Ну, і звичайно, дуже важливо здійснювати своєчасну оплату за використаний газ. Це важливо не задля виплат премій менеджменту «Нафтогазу» (з цим ми також постараємось розібратись), а тому що значна частина оплати за газ – це надходження до державного бюджету, за рахунок яких фінансуються потреби Збройних сил. Тому кожен, хто сплачує за комунальні послуги, підтримує нашу армію. Напевне це трохи звучить пафосно, але це дійсно дуже важливо.

У пресі повідомлялось, що найвищим управлінцям «Нафтогазу» виплатили винагороди за 2021 рік. Сума виплат ледь не склала мільярда гривень. Що вам відомо про це? «Нафтогаз» на своєму сайті обіцяє цю інформацію оприлюднити у Річному звіті за 2021 рік.

Мені невідомо, чи виплатили за підсумками 2021 року винагороди для керівного складу «Нафтогазу». Адже, якщо така виплата і була, то відбулась, швидше за все, вже у 2022 році. Не думаю, що таку інформацію ви знайдете у річному звіті «Нафтогазу» за 2021 рік, адже там буде вказано винагороду для керівного складу за 2021 рік. По-моєму, «Нафтогаз» закрив доступ до річних звітів за минулі роки і в публічному доступі залишились лише аудиторські звіти. Звичайно, інформація щодо виплат премій та бонусів для керівництва «Нафтогазу» є досить чутливою темою та повинна бути розкрита в повному обсязі, як це робиться у всіх європейських країнах.

За даними Forbes, п’ять членів правління та 15 директорів НАК «Нафтогаз України» отримали 911 млн грн виплат за підсумками 2021 року. Ця сума на 35,5% перевищує показник 2020 року, коли провідний управлінський персонал компанії нараховував 17 осіб. У звіті вона включена до складу витрат на збут, загальних та адміністративних витрат. У середньому керівники «Нафтогазу» отримували 3,8 млн грн на місяць. Ця сума включає заробітну плату і додаткові поточні премії. Такі дані містяться у річному звіті компанії, оприлюдненому 18 травня, але нині доступ до цього сайту закритий.

Наталка Прудка, для «Главкома»