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Кому і за що сплачувати, щоб не було плутанини у платіжках: пояснення «Нафтогазу» 

Тетяна Кушнерик
Сьогодні, 13:35 glavcom.ua
Кому і за що сплачувати, щоб не було плутанини у платіжках: пояснення «Нафтогазу» 
В Україні майже 10 млн користувачів газу автоматично перевели на обслуговування до «Нафтогазу»  
glavcom.ua

Газопостачальній компанії потрібно заплатити за надання газу, а операторам газорозподільних мереж – за обслуговування газових труб 

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України», яка наразі обслуговує майже всіх побутових споживачів, дала роз’яснення кому і за що сплачувати платіжки, які надходять споживачу. Про це йдеться на сайті компанії.

Зазначається, що існують два типи компаній, які напряму працюють з населенням, – газопостачальні й оператори газорозподільних мереж (ГРМ). Перші постачають газ населенню, другі контролюють та обслуговують «трубу», якою цей газ доставляється до споживача, а також обсяги споживання.

«Серед споживачів досі існує плутанина в обов’язках різних компаній, зокрема «Нафтогазу» та облгазів. Даємо розлоге пояснення, щоб кожен споживач розумів, за що сплачує кошти, та як можна захистити власні права», – йдеться у повідомленні. 

Зокрема, газопостачальна компанія напряму продає газ населенню. За час дії воєнного стану кількість постачальників газу скоротилася з 50 до 12 компаній. Станом на серпень 2022 року для 12,3 млн українських домогосподарств основним постачальником газу є «Нафтогаз України».

Змінити постачальника газу можуть мешканці як приватних, так і багатоквартирних будинків. Це можна зробити навіть онлайн – головне повідомити компанію, що ви хочете працювати з нею, і підтвердити свою особу. Новий постачальник має бути певний, що ви маєте права на оселю, у яку він постачатиме газ.

Газопостачальна компанія відповідає за ціну на газ, питання боргу чи переплати, платіжки для оплати за спожитий ресурс і консультації з приводу способів оплати та роботи онлайн-сервісів компанії. 

Водночас оператор ГРМ забезпечує розподіл (доставку) газу. Таких компаній понад 40 на всю Україну (в залежності від регіону), і це – природна монополія.

Тобто клієнт не може змінити свого оператора ГРМ, не змінивши місце проживання. В Україні є тільки одна газопровідна система, альтернативи не існує. Зазвичай в області працює один облгаз, але буває, що різними ділянками газових мереж управляють від двох до чотирьох компаній. Оператор ГРМ має відносно стабільну кількість споживачів і постачає газ за фіксованим тарифом.

«Тариф за послуги газорозподільного підприємства встановлюється Нацкомісією з регулювання енергетики (НКРЕКП) для кожного окремо», – зазначили в компанії. 

Основне завдання оператора ГРМ – технічне обслуговування труб, усунення аварій, забезпечення необхідного тиску в мережах та отримання плати за доставку (розподіл) газу.

До компетенції оператора ГРМ входить передача показань лічильника, нарахування коректного об'єму спожитого газу, отримання оплати за розподіл (доставку) газу, установка/заміна/ремонт/повірка лічильника або встановлення будь-якого газового обладнання, виклик контролера, обстеження, ремонт та заміна мережі газопроводів та контроль якості газу.

Як відомо, 1 травня майже 10 млн користувачів газу в Україні були переведені в обслуговування «Нафтогаз України» через те, що місцеві газові компанії не змогли виконувати свої функції. Про переведення обслуговування до «Нафтогазу» споживачі дізналися тільки після 20 червня, оскільки це переведення відбулось «заднім числом». 

Багато споживачів вже сплатили за травень попередньому постачальнику, а тому мають заборгованість за той же період перед новим постачальником. 

Нагадаємо, «Нафтогаз України» рекомендує споживачам, які сплатили за травень постачальникам, зокрема, 17 з них, які працюють під брендом «Твій Газзбут», та ТОВ «Одесагаз-Постачання», повернути гроші та сплатити їх саме «Нафтогазу», оскільки саме ця компанія з 1 травня постачала ресурс.

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Теги: комуналка Нафтогаз України НКРЕКП

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