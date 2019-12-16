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    Економіка та фінанси

    1036 домогосподарств стали клієнтами «Сумигаз Збут» в 2019 році

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    1036 домогосподарств стали клієнтами «Сумигаз Збут» в 2019 році

    Найбільше клієнтів газопостачальної компанії додалося в обласному центрі - Сумах

    Послугами «Сумигаз Збут» користуються понад 384 тис. домоволодінь. Від початку року новими клієнтами стали 1036 побутових споживачів природного газу Сумщини. Найбільше клієнтів газопостачальної компанії додалося в обласному центрі - Сумах, що пов'язано з газифікацією нових багатоквартирних будинків.

    «З-поміж усіх видів палива власники домогосподарств все ж таки віддають перевагу природному газу як найдоступнішому та екологічному енергоносію. Тому клієнтська база перебуває в постійному русі», - говорить директор «Сумигаз Збут» Олена Руденко.

    Найбільші обсяги споживання газу припадають на клієнтів «Сумигаз Збуту», які використовують природний газ для побутових потреб. Надання послуг цій групі клієнтів є найбільш витратним і трудомістким, адже зазвичай це приватні будинки, які вимагають індивідуальних умов газопостачання.

    Фахівці компанії працюють зі споживачами газу - населенням у Сумах, й кожному районі Сумської області. Щоденно надають всю необхідну вичерпну інформацію, опрацьовують звернення тисячів клієнтів.

    Окрім того, налагоджено систему щоденних консультацій через Контакт-центр, створений сервіс Особистий кабінет на сайті 104.ua, мобільний додаток 104 Mobile, чатбот 7104UA у Viber.

    Компанія продовжує створення і вдосконалення онлайн сервісів, завдяки яким клієнти отримують електронні консультації та проводять платежі, які економлять час одержувача послуг.

    газ Сумщина
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