Клієнти «Рівнегаз Збуту» за рік збільшили кількість онлайн-платежів у 2,5 рази новини компаній



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Онлайн-платежі значно зручніші для споживачів газу

На Рівненщині в 2,5 рази збільшились кількість онлайн-платежів за спожитий природний газ. Якщо в 2018 році розрахунки через сучасні онлайн-системи здійснили 4446 клієнтів ТОВ «Рівнегаз Збуту», то за 11 місяців цього року ця кількість становить майже 12 тисяч. Тільки в листопаді онлайн-сервісами скористалися майже 4 тисячі споживачів.

Онлайн-платежі значно зручніші для споживачів газу. Клієнти ТОВ «Рівнегаз Збут» мають змогу проводити розрахунки за газ через сім онлайн-сервісів - в окремих випадках без комісій і завжди без черг.

Зараз до послуг споживачів природного газу Рівненської області представлені платіжні системи: Portmone.com, iPay.ua, EasyPay.ua, Ощад 24, Masterpass, Приват 24, а також Ibox. Заплатити за газ онлайн можна безпосередньо з особистого кабінету на сайті 104.ua, мобільного додатку 104 Mobile, месенджера Viber за допомогою звичайного телефону через IVR.

«Наша компанія пропонує клієнтам ряд сучасних послуг, в т.ч. і дистанційні онлайн-сервіси для розрахунку за спожитий газ. Споживачі, які мають банківську карту та доступ до інтернету чи телефону, можуть вибирати для себе зручніший дистанційний спосіб оплати: не виходячи з дому та без черг. Водночас є сервіси, які дозволяють зареєструвати кілька рахунків і проводити оплату для своїх рідних», – каже директор ТОВ «Рівнегаз Збут» Леонід Кошельник.

Сервіси дозволяють зберегти шаблон платежу, картку для розрахунку або користуватись електронним гаманцем. Оплата комунальних послуг онлайн здійснюється будь-якими платіжними картами Visa і Master Card.

Про наявність та розмір комісії платіжний сервіс інформує клієнта до здійснення транзакції. Після успішної оплати на екрані буде відображена квитанція, за бажанням її можна роздрукувати, зберегти або переслати на вказану адресу електронної пошти. Кошти надійдуть на рахунок постачальника газу вже протягом трьох днів.

Серед додаткових можливостей такого онлайн сервісу як «Особистий кабінет» – інформація про стан особового рахунку, історія платежів та нарахування субсидії.