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«$12,4 трлн втрачених багатств». Росія окупувала найдорожчі землі України

Дар‘я Липська
glavcom.ua
«$12,4 трлн втрачених багатств». Росія окупувала найдорожчі землі України
фото з відкритих джерел

Українські землі носять в собі 117 зі 120 найбільш широко використовуваних мінералів і металів

Кремль наносить не тільки фізичні удари по землях України, але й грабує цеглинки нашої економіки – прироні ресурси. Про це у статті пише видання The Washington Post.

Україна містить одні з найбільших у світі запасів титанової та залізної руди, родовища невикористаного літію та величезні родовища вугілля. Разом вони коштують десятки трильйонів доларів.

Левова частка вугільних покладів, які десятиліттями були живильними для критично важливої ​​сталеливарної промисловості України, зосереджена на сході, куди Москва пробилася найбільше. Відповідно до аналізу для The Washington Post, проведеного канадською геополітичною компанією SecDev, вони опинились у руках Росії разом із значною кількістю інших цінних родовищ енергії та корисних копалин, які в подальшому використовуються для будь-чого: від частин літаків до смартфонів.

Видання зазначає, що якщо Кремлю вдасться анексувати захоплену українську територію (офіційні особи США,  вважають, що ворог намагатиметься це зробити найближчими місяцями) Київ назавжди втратить доступ до майже двох третин своїх родовищ.

«Україна широко відома як держава сільського господарства. Але як джерело сировини, він є домом для 117 із 120 найбільш широко використовуваних мінералів і металів, а також є основним джерелом викопного палива. На офіційних веб-сайтах більше не вказується геолокація цих родовищ; уряд, посилаючись на національну безпеку, зняв їх на початку весни», – пише ЗМІ.

Проте аналіз SecDev показує, що українські енергетичні родовища, метали та мінерали вартістю щонайменше $12,4 трильйона зараз знаходяться під контролем Росії. Ця цифра становить майже половину доларової вартості 2209 депозитів, перевірених компанією. Крім 63% вугільних родовищ країни, Москва відрізала від України 11 відсотків нафтових родовищ, 20 відсотків родовищ природного газу, 42 відсотки металів і 33 відсотки родовищ рідкоземельних та інших критичних мінералів, включаючи літій.

Деякі з цих родовищ важкодоступні або потребують розвідки для оцінки їх життєздатності. Деякі були наздогнані під час анексії Криму Москвою в 2014 році або восьмирічної війни українського уряду із сепаратистами на сході, який підтримує Москва.

Графіка: SecDev analysis
Графіка: SecDev analysis

Проте з початку вторгнення в лютому Кремль постійно розширював свої володіння в окупації. За словами SecDev та керівників української гірничодобувної та сталеливарної промисловості, Путін захопив:

  • 41 родовище вугілля
  • 27 ділянок природного газу
  • 14 ділянок пропану
  • дев’ять родовищ нафти
  • шість родовищ залізної руди
  • два дільниці титанової руди
  • два дільниці цирконієвої руди
  • одну ділянку стронцію
  • одне літієве
  • одне уранове
  • одне родовище золота
  • значний кар’єр вапняку, який раніше використовувався для виробництва сталі в Україні.

Основна частина нафтових і газових запасів країни залишається під її контролем України. Однак видання підкреслює, що розширене захоплення Росією землі в Україні становить тактичну невдачу для Західної Європи.

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