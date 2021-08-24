30 років енергії перетворення. Як зростає нова економіка країни: Чернігівщина

За 30 років Незалежності в Україні з’явилось багато промислових підприємств. створювалась нова економіка. А енергія для них є джерелом зростання

«Добродія» розгоронула своє виробництво у селищі Михайло-Коцюбинському і тепер експортує свою продукцію до 35 країн

Дбайливе ставлення до природних ресурсів закладено у виробничі процеси заводу «Добродія Фудз» у селищі міського типу Михайло-Коцюбинському на Чернігівщині — найбільшого в Європі підприємства з виготовлення пластівців із зернових культур.

Це виробництво замкненого циклу з власними полями, елеваторами, переробними цехами. Його запустили 2018 року на місці занедбаного комбікормового заводу. Щороку тут виготовляють 12 тис. тонн пластівців. Свою продукцію завод експортує до 35 країн.

Щоб зберегти 95% користі зерна, виробничий процес складається із семи ступенів очищення та пропарювання артезіанською водою.

На підприємстві встановлена система очищення повітря. Сушать врожай у газифікованих зерносушарках, переробляють на швейцарському обладнанні без хімічного оброблення, а лушпиння не викидають, а використовують для опалення.

«Чернігівський автозавод», збудований в 2003 році, випустив вже понад 17 тисяч пасажирських та шкільних автобусів, тролейбусів, вантажівок і навіть трамваїв. Підприємство займає 14 гектарів, на яких працює шість цехів, газифікованих та обладнаних сучасними гідравлічними пресами, системами лазерного розкрою металу, підйомниками та чотирма сотнями пар рук майстрів своєї справи.

Зараз у Чернігові пасажирів возять 37 тролейбусів «Барвінок» чернігівського автозаводу

З нагоди річниці Незалежності Регіональна газова компанія реалізувала відеопроєкт, присвячений економіці України, яка постала за 30 років. Нарівні з традиційними індустріальними гігантами збудовані з нуля сучасні підприємства. Всіх їх живить енергія, яку постачає РГК.

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