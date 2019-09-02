400 тисяч на дні села: «Укрлендфармінг» допоміг 34 селам в організації свят



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Участь в подібних заходах для агрохолдингу є традиційною

Група компаній «Укрлендфармінг» українського бізнесмена Олега Бахматюка, у співпраці з місцевими громадами організовує дозвілля на селі. Тільки за минулий місяць агрохолдинг допоміг відсвяткувати дні села 34 селам в 7 областях України.

За минулий місяць «Укрлендфармінг» інвестував в організацію днів села і району по всій Україні понад 400 000 грн, повідомляє прес-служба агрохолдингу. Географія проведення свят - Чернігівська, Полтавська область, Сумська, Херсонська, Житомирська, Донецька, Черкаська області. Окрім того, підприємство долучилося до організації щорічного рок-фестивалю в селі Алтинівка Кролевецького району Сумської області та допомогло жителям сіл Чернігівської області в проведенні традиційного Миколаївського ярмарку.

«День села – це свято, коли збираються люди незалежно від віку та посад, яких об’єднують традиції та гарний настрій. В цей особливий день, коли є потреба відпочити від сільської метушні, якнайскоріше вбратися у святковий одяг та гуртом поспівати чи погомоніти, що може бути краще? Ось чому хочеться подарувати людям можливість якось розважитись, отримати символічні подарунки, щоб свято Дня села залишилося в пам’яті надовго», - розповідає Олександр Колодяжний, директор ТОВ «Агро-Край», що входить до складу групи компаній «Укрлендфармінг». Цієї суботи підприємство допомогло в організації 4 днів села в Гадяцькому районі Полтавської області та 2 - у Карлівському районі Полтавської області та Лебединському районі Сумської області. Підприємство взяло на себе частину витрат на організацію свята, придбало подарунки та забезпечило продуктами харчуванням.

Участь в подібних заходах для агрохолдингу є традиційною. «Укрлендфармінг» багато років активно опікується питанням підтримки й розвитку культури на території тих сільських радах та ОТГ, де веде свою господарську діяльність. Аграрний холдинг «Укрлендфармінг», який належить бізнесмену Олегу Бахматюку, тільки за минулий місяць виділив понад півмільйона гривень на розвиток культури на селі в кількох областях України.