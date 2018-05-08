82% районних бюджетів України у 2017 році залишалися дотаційними - Рахункова палата

У 2014 році дотаційними були більше 99% районних бюджетів

Рахункова палата проаналізувала формування та використання міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України місцевим бюджетам у 2016—2017 роках і дала експертну оцінку фактичного стану встановленій з 2015 року системі вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів, яка мала б простимулювати органи місцевого самоврядування залучити



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У 2014 році дотаційними були більше 99% районних бюджетів

Рахункова палата проаналізувала формування та використання міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України місцевим бюджетам у 2016—2017 роках і дала експертну оцінку фактичного стану встановленій з 2015 року системі вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів, яка мала б простимулювати органи місцевого самоврядування залучити додаткові надходження і розширити базу оподаткування місцевих громад. Відповідний звіт затверджено на засіданні Рахункової палати 24 квітня 2018 року.

За результатами аналізу аудиторами встановлено, що найменш фінансово забезпечені як до реформи міжбюджетних відносин, так і після залишаються районні бюджети (у 2014 році дотаційними були більше 99%, у 2017 році – 82%).

Система горизонтального вирівнювання в нинішньому вигляді не стимулює до розширення податкової бази місцевих бюджетів. Зокрема, зведення в одну групу всіх місцевих бюджетів (міст обласного значення, районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад) призводить до надмірного вилучення коштів з одних бюджетів (міст обласного значення) та необґрунтованого збільшення підтримки для інших. Загалом у 2016 і 2017 роках бюджетами цих міст перераховано до державного бюджету 72 % (5 млрд грн) загального обсягу реверсної дотації. Аудитори Рахункової палати рекомендують Міністерству фінансів виправити формульну помилку у механізмі вирівнювання та ініціювати перед КМУ та ВРУ внесення відповідних змін до законодавства.

Відсутність у Бюджетному кодексі України параметрів, які б враховували реальні відмінності податкоспроможності місцевих бюджетів (на даний час кодекс передбачає вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів за середнім значенням), визначає необ’єктивне вирівнювання їхніх доходів. Зокрема, на сьогодні бюджетів, які отримують базову дотацію (721 бюджет, або 74 відс.), більше, ніж тих, що перераховують реверсну дотацію (150 бюджетів, або 15 відс.), і лише102 бюджети (11 відс.) мають достатній рівень доходів і не підпадають під систему вирівнювання.

Рахункова палата пропонує внести зміни до Бюджетного кодексу України у частині запровадження механізму вирівнювання дохідної спроможності місцевих бюджетів за окремими групами бюджетів і медіанним значенням, замість нині діючого вирівнювання за середнім значенням, що забезпечить об’єктивний розподіл фінансового ресурсу та більшу збалансованість місцевих бюджетів. За розрахунками аудиторів, це дасть можливість зменшити кількість дотаційних бюджетів до 40% і збільшити кількість бюджетів середньої спроможності до 19%.