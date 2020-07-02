Аграрії про новий договір на вантажні перевезення: УЗ здійснила приховане підвищення тарифів



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Збільшення «Укрзалізницею» тарифів на вантажоперевезення призведе до втрат аграріїв

Зростання тарифів на перевезення залізницею призведе до здорожчання продукції аграріїв

Новий договір «Укрзалізниці» на вантажоперевезення передбачає приховане підвищення тарифів, що суттєво збільшить видатки аграріїв і їхня продукція стане неконкурентноздатною. Про це заявив депутат народний депутат Микола Кучер.

«Для аграріїв це погано, а чому зроблено це? В «Укрзалізниці» вирішили, що тарифи вони не зможуть збільшити, відтак збільшили в цих нових договорах додаткові послуги. Відповідно, вони всю свою неорганізованість і всю свою нетямущість в деяких випадках перекладають на бізнес», - сказав Кучер.

За його словами, зростання тарифів на перевезення залізницею призведе до здорожчання продукції аграріїв і вітчизняні експортери втратять свої позиції на світових ринках.

«Якщо в «Укрзалізниці» не буде наведений лад, то це буде безкінечний процес і відповідно ці послуги будуть ще більші і ми будемо неконкурентні на деяких ринках. Тим більше, якщо говорити сьогодні про Україну, яка є надзвичайно великим експортером, – то це вдарить не тільки по бізнесу, а також по наших дорогах, тому що багато хто знову перейде на автомобільні перевезення. І нові дороги, які у нас роблять, сьогодні будуть знову перевантажені», - пояснив Кучер.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що не вдасться обійтися без збільшення тарифів «Укрзалізниці» на вантажоперевезення, зазначивши при цьому, що затвердження нового договору на надання УЗ послуг з організації перевезень вантажів відклали до липня.

Водночас ексміністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що підвищення «Укрзалізницею» тарифів на вантажні перевезення в умовах кризи є непродуманим кроком, оскільки це завдасть удару по експортоорієнтованим підприємствам.