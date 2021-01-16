Акціонер «Мотор Січі» Skyrizon заявив, що США ввели проти нього не санкції, а спецрежим експортного контролю

У Skyrizon повідомили, що наразі зайняті аналізом впливу рішень Мінторгу США на свою операційну діяльність

Акціонер ПАТ «Мотор Січ», компанія Skyrizon Aviation Industry Investment (КНР), вважає дії Міністерства торгівлі США по відношенню до неї неприпустимим тиском на китайський бізнес і буде використовувати всі правові інструменти для захисту своїх інтересів. Про це сказано в офіційній заяві компанії, опублікованій в Huanqiu – китайському ЗМІ, заснованому People's Daily і Інформаційним управлінням Державної ради з інвестицій.

Нагадаємо, що вчора Міністерство торгівлі США повідомило про розширення переліку компаній, визначених як «кінцеві військові користувачі» (Military End-User – MEU), для співпраці з якими потрібен спеціальний дозвіл. Крім того, до списку, який спочатку був сформований в кінці 2020 року із сотнею компаній, увійшла і Skyrizon. Міністерство торгівлі США визначає метою даного списку MEU «інформування експортерів і реекспортерів, що для експорту, реекспорту або передачі певних товарів перерахованим організаціям потрібна ліцензія». Він є частиною Правил експортного контролю над оборотом військових технологій і технологій подвійного призначення, які можуть бути використані в оборонній сфері. Відповідно, мова йде не про санкції, як прозвучало в ряді ЗМІ, а про спеціальний режим співпраці Skyrizon з американськими компаніями.

У Skyrizon повідомили, що наразі зайняті аналізом впливу рішень Мінторгу США на свою операційну діяльність. «Компанія Skyrizon ініціювала запуск механізмів оцінки ризиків і реагування, а також пильно відстежує розвиток подій по цьому питанню, ретельно вивчаються можливі наслідки включення в список MEU», – сказано в офіційній заяві компанії.

Дії Мінторгу США названі в офіційній заяві Skyrizon неправомірними, а звинувачення на адресу компанії необґрунтованими. «Ми завжди чітко дотримуємося закону і діємо виключно в рамках закону, твердо дотримуємося принципів ринкової економіки та чесної конкуренції, наполягаємо на використанні правових засобів протидії для захисту своїх законних прав та інтересів; в той же час рішуче виступаємо проти будь-якого узагальнення концепцій національної безпеки, змішання правдивої та неправдивої інформації, а також політизації та ідеологізації стандартних торгово-економічних дій, зловживання державною владою і неправомірних дій, що стосуються необґрунтованого тиску на китайські компанії», – сказано в документі

Як відомо, Skyrizon Aviation Industry Investment – одна з китайських компаній, які спільно контролюють понад 50% акцій українського ПАТ «Мотор Січ».

Джерело: Українські новини