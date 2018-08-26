  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Активісти протестували залізничний маршрут з Перемишля до кордону України

    • Розсилка
    Тестування маршруту - Активісти протестували залізничний маршрут з Перемишля до кордону України
    Тестування маршруту

    Для тестів був використаний спеціальний поїзд

    У суботу, 25 серпня активісти польської групи «Лінія 102» у взаємодії з регіональною владою Підкарпатського воєводства Польщі та Львівської області, консулами в Перемишлі та Львові організували чергову поїздку по залізничному маршруту з Перемишля в Нижанковичі (Львівська область).

    Як пише ЦТС, відмінною рисою нинішньої поїздки було те, що для неї, крім вже традиційних дрезин, був використаний спеціальний поїзд WM-15A / PRT-00.

    Даний рухомий склад призначений для надання технічної допомоги. За словами одного з організаторів акції, Віктора Гальчинського, спецпотяг був необхідний для тестування залізничних шляхів, що багато років не використовувалися, оскільки має велику масу. Поїзд і дві дрезини пройшли з Перемишля в Нижанковичі і назад.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Активісти протестували залізничний маршрут з Перемишля до кордону України
    Активісти протестували залізничний маршрут з Перемишля до кордону України
    Активісти протестували залізничний маршрут з Перемишля до кордону України
    Активісти протестували залізничний маршрут з Перемишля до кордону України
    Активісти протестували залізничний маршрут з Перемишля до кордону України

    «З огляду на велику кількість учасників, польська Straż Graniczna вперше провела прикордонний контроль пасажирів під час руху поїзда, що скоротило час у дорозі до 40 хвилин. Аналогічний експеримент провели українські прикордонники, оформивши пасажирів на зворотній виїзд безпосередньо на станції Нижанковичі», - поінформував Віктор Гальчинський. Також на своїй сторінці в Facebook він повідомив, що польська сторона підтвердила бажання модернізувати лінію Перемишль-Нижанковичі і виступити замовником на курсування по ній рейкобуса (до 3-х поїздів на день). «Після модернізації потяги зможуть рухатися по цій лінії зі швидкістю до 60 км / год, завдяки чому з Нижанковичів можна буде доїхати до Перемишля за 15-20 хвилин», - написав Гальчинський.

    Нагадаємо, що польська сторона зацікавлена у відновленні залізничного маршруту, що з'єднує населені пункти Підкарпатського воєводства, але проходить частково по території Львівської області.

    Раніше по даному маршруту через територію України прямував потяг Варшава-Загуж (йшов без зупинок, на території України в нього не здійснювалася посадка / висадка пасажирів). На українській ділянці шляху існувала європейська колія (1435 мм). Після 1994 року ділянку Нижанковичі-Хирів-Кросьценко піддали ремонту, в результаті чого євроколія між Нижанковичами та Хировом була перешита на стандарт 1520 мм. Комбінована колія між Хировом та Кросьценко збереглася.

    Читайте також
    прикордонники Польща потяг активісти Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ