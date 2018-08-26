Активісти протестували залізничний маршрут з Перемишля до кордону України



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Тестування маршруту

Для тестів був використаний спеціальний поїзд

У суботу, 25 серпня активісти польської групи «Лінія 102» у взаємодії з регіональною владою Підкарпатського воєводства Польщі та Львівської області, консулами в Перемишлі та Львові організували чергову поїздку по залізничному маршруту з Перемишля в Нижанковичі (Львівська область).

Як пише ЦТС, відмінною рисою нинішньої поїздки було те, що для неї, крім вже традиційних дрезин, був використаний спеціальний поїзд WM-15A / PRT-00.

Даний рухомий склад призначений для надання технічної допомоги. За словами одного з організаторів акції, Віктора Гальчинського, спецпотяг був необхідний для тестування залізничних шляхів, що багато років не використовувалися, оскільки має велику масу. Поїзд і дві дрезини пройшли з Перемишля в Нижанковичі і назад.

«З огляду на велику кількість учасників, польська Straż Graniczna вперше провела прикордонний контроль пасажирів під час руху поїзда, що скоротило час у дорозі до 40 хвилин. Аналогічний експеримент провели українські прикордонники, оформивши пасажирів на зворотній виїзд безпосередньо на станції Нижанковичі», - поінформував Віктор Гальчинський. Також на своїй сторінці в Facebook він повідомив, що польська сторона підтвердила бажання модернізувати лінію Перемишль-Нижанковичі і виступити замовником на курсування по ній рейкобуса (до 3-х поїздів на день). «Після модернізації потяги зможуть рухатися по цій лінії зі швидкістю до 60 км / год, завдяки чому з Нижанковичів можна буде доїхати до Перемишля за 15-20 хвилин», - написав Гальчинський.

Нагадаємо, що польська сторона зацікавлена у відновленні залізничного маршруту, що з'єднує населені пункти Підкарпатського воєводства, але проходить частково по території Львівської області.

Раніше по даному маршруту через територію України прямував потяг Варшава-Загуж (йшов без зупинок, на території України в нього не здійснювалася посадка / висадка пасажирів). На українській ділянці шляху існувала європейська колія (1435 мм). Після 1994 року ділянку Нижанковичі-Хирів-Кросьценко піддали ремонту, в результаті чого євроколія між Нижанковичами та Хировом була перешита на стандарт 1520 мм. Комбінована колія між Хировом та Кросьценко збереглася.