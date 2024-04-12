Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Аналітики назвали основні виклики для металургії у 2024 році

Дарія Демяник
glavcom.ua
Аналітики назвали основні виклики для металургії у 2024 році
Серед основних викликів, з якими зараз стикаються металурги – нестабільність логістики та кадровий голод
фото: gmk.center

Морська нестабільність та кадровий голод: головні виклики металургії-2024

По мірі розвитку військових дій українська металургія зазнавала величезних втрат. До 2014 року у країні налічувалося дванадцять підприємств, що виплавляли сталь. Зараз їх залишилося тільки шість, і лише п’ять продовжують працювати. Серед основних викликів, з якими зараз стикаються металурги – нестабільність логістики та кадровий голод. Про це йдеться у аналітиці від GMK Center. 

«Перша з головних проблем – нестача персоналу. До війни в українському ГМК та суміжних галузях було задіяно понад 0,5 млн осіб. Цей сектор був найбільшим роботодавцем та забезпечував населення добре оплачуваними робочими місцями. Зараз мобілізовано вже понад 15% персоналу всіх великих металургійних підприємств. Однак українці не поспішають заповнювати нові вакансії на великих заводах: тут прозорі процедури обліку кадрів і під мобілізацію можуть потрапити вже нові працівники», – пише видання.

Також на можливість заповнити дефіцит кадрів негативно впливає внутрішня міграція. Меткомбінати розташовані неподалік лінії фронту, міста їхньої присутності знаходяться під фактично щоденними ударами агресора. Це змушує людей працездатного віку залишати небезпечні регіони разом із сім’ями, вказують аналітики.

«За оцінками Мауро Лонгобардо, генерального директора «АрселорМіттал Кривий Ріг», у 2024 році підприємству через звільнення та мобілізацію може знадобитися закрити 3 тис. вакансій. Знайти три тисячі металургів у Кривому Розі – завдання складне. А проблема нестачі персоналу дається взнаки вже сьогодні, обмежуючи потенціал зростання галузі в майбутньому», – наголошується у матеріалі.

Важливим питанням також залишається нестабільність морського коридору, який запрацював у минулому році. Адже без розуміння перспектив майбутніх продажів і гарантій стабільності морської логістики, складно приймати рішення про інвестиції в $10-20 млн для запуску доменної печі, вказують аналітики.

«Великі ризики також призводять до серйозного подорожчання транспортування продукції для українських металургів. Наприклад, у жовтні 2023-го ставки фрахту через морський коридор були вчетверо вищими від довоєнних рівнів, у січні 2024-го – вдвічі вищими. При цьому, кожен конкретний кейс відрізняється від попереднього. Водночас, продукція ГМК є другою за питомою вагою в загальному експорті українським морським коридором», – пише видання.

Читайте також: Україна має боротися за виключення з-під дії екологічного податку ЄС – GMK Center
Теги: інвестиції українці металургія Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лобісти Московської церкви в Україні винайняли американського адвоката Роберта Амстердама. Його вимоги вже шокували українських депутатів
Лист з погрозами депутатам. Московська церква вдалася до безпрецедентного кроку
18 березня, 10:25
У Берліні бракує житла для розміщення біженців
У Берліні з'являться додаткові місця для біженців з України
28 березня, 11:19
70 млн доларів США в рамках проєкту Світового банку HEAL Ukraine спрямованих на підтримку державного бюджету, як відшкодування понесених видатків за програмою медичних гарантій
Україна отримала $118 мільйонів від Японії: куди спрямують кошти
1 квiтня, 23:42
Окупанти атакували Харків безпілотниками: подробиці від ДСНС
Окупанти атакували Харків безпілотниками: подробиці від ДСНС
4 квiтня, 06:45
Всі японці можуть одне прізвище
Яке прізвище матимуть всі жителі Японії через пів тисячоліття? Дослідники дали відповідь
6 квiтня, 05:03
Безпілотники мають прийти на фронт цього року
Литва виділить €2 млн на закупівлю FPV-дронів для України
5 квiтня, 13:11
Розстріл українських військових здійснили військовослужбовці 328 полку 104 дивізії за наказом Сергія Іштуганова
Розстріл українських військовополонених у Кринках: встановлено командира РФ, який віддав наказ
7 квiтня, 23:11
Україна та Угорщина погодили відкриття нового пункту пропуску
Україна та Угорщина погодили відкриття нового пункту пропуску
8 квiтня, 18:34
Міністр економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свеня Шульце висловилась щодо підтримку України
Німеччина створить приватний фонд для відновлення України
Вчора, 15:13

Економіка

Аналітики назвали основні виклики для металургії у 2024 році
Аналітики назвали основні виклики для металургії у 2024 році
Попри доручення президента, уряд і Мінфін не виділили достатньо коштів на захист енергообʼєктів – засновник MS Capital Шкіль
Попри доручення президента, уряд і Мінфін не виділили достатньо коштів на захист енергообʼєктів – засновник MS Capital Шкіль
Просідання гривні. Голова фінансового комітету Ради дав прогноз
Просідання гривні. Голова фінансового комітету Ради дав прогноз
Зарплати суттєво впали: український IT-ринок переживає довготривалу кризу
Зарплати суттєво впали: український IT-ринок переживає довготривалу кризу
Зростання мінімалки. Нардеп пояснив, як це відіб’ється на економіці
Зростання мінімалки. Нардеп пояснив, як це відіб’ється на економіці
Бронювання за гроші. Гетманцев пояснив, що з цим не так
Бронювання за гроші. Гетманцев пояснив, що з цим не так

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Одна з країн Європи заманює українських біженців збільшенням виплат
53K
Ветеран АТО розповів, як Залужний збирався змінити хід війни
50K
Понад 1000 євро за кг: у світі набуває популярності новий овоч
23K
Патрульна поліція нехай патрулює, а усі інші правоохоронні органи мають мобілізувати мінімум 50% апарату
17K
Насіров перетворив тюремну камеру на номер люкс з євроремонтом та інтернетом – ЗМІ
16K
У гучній історії про «інтим між ієрархом УПЦ МП і неповнолітнім хористом» суд покарав відому журналістку

Новини

ЄС готує окремий режим санкцій для РФ, Іран зробив заяву щодо атаки на Ізраїль: головне за ніч
Сьогодні, 06:53
Короткочасні дощі в низці областей: прогноз погоди на 12 квітня
Сьогодні, 04:25
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
В Україні має бути створений місцевий ринок газу – Українська енергетична біржа
Вчора, 17:51
Україна має боротися за виключення з-під дії екологічного податку ЄС – GMK Center
Вчора, 14:57
В Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку
Вчора, 06:53

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua