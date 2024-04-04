Окупанти атакували Харків безпілотниками: подробиці від ДСНС

Внаслідок удару по Харкову пошкоджено три одиниці техніки ДСНС

У ніч проти 4 квітня Росія атакувала Харків безпілотниками: 4 людей загинули, серед них троє рятувальників. Про це повідомляє ДСНС.

«Сьогодні вночі ворог вчергове атакував Харків, для чого застосував декілька хвиль «шахедів». Внаслідок ворожих ударів, пошкоджень зазнали житлові будинки мирних громадян за різними адресами. Загинула мешканка, є постраждалі. На місцях прильотів виникли пожежі», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники, які прибули за викликом на одну з адрес, зазнали повторного удару беспілотниками. Двоє з них від отриманих поранень загинули на місці, ще один помер по дорозі в лікарню. Поранень зазнав також один рятувальник.

Пошкоджено три одиниці техніки ДСНС.

Наразі триває ліквідація наслідків атаки.

Нагадаємо, що 4 квітня об 00:16 на Харківщині було оголошено повітряну тривогу.

О 01:03 Суспільне написало про перший вибух у місті.

Відомо про чотирьох загиблих, троє з них рятувальники. Щонайменше 10 людей травмовано.