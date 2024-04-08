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Україна та Угорщина погодили відкриття нового пункту пропуску

Ірина Міллер
glavcom.ua
Україна та Угорщина погодили відкриття нового пункту пропуску
фото пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури

Після підписання змін до угоди документ має бути ратифікований.

Україна та Угорщина підписали зміни до угоди між урядами щодо контролю прикордонного руху, що дозволить розпочати роботи для запуску нового пункту пропуску для легкового автотранспорту. Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

«Україна та Угорщина погодили відкриття пункту пропуску «Велика Паладь – Надьгодош» для легкового транспорту та можливість руху порожніх вантажівок масою понад 7,5 тонни на пункті пропуску «Лужанка – Берегшурань», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що відповідні зміни до угоди між урядами країн щодо контролю прикордонного руху підписали віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та посол Угорщини в Україні Антал Хеізер.

Також сторони розглядають можливість будівництва нового вантажного пункту пропуску «Дийда – Берегдароц», щоб збільшити пропускну здатність українсько-угорського кордону.

Після підписання змін до угоди документ має бути ратифікований.

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Крім того, за повідомленням віцепрем’єра, Україна та Угорщина працюють над тим, щоб розпочати предметні перемовини щодо запровадження спільного митного та прикордонного контролю.

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До слова, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що після зустрічі з угорським колегою Петером Сійярто у Брюсселі очікує подальших покращень у відносинах Києва і Будапешта. Про це Кулеба повідомив у X за підсумками зустрічі. Дмитро Кулеба зазначив, що їхні переговори були тривалими, не наводячи конкретних деталей щодо тем обговорення. 

Теги: міністр Угорщина Україна кордон Олександр Кубраков

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