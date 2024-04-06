Яке прізвище матимуть всі жителі Японії через півстоліття? Дослідники дали відповідь

Симуляція продемонструвала, що всі японці матимуть однакові прізвища до 2531 року

Симуляція, проведена японським професором показала, що до 2531 року всі в Японії будуть мати прізвище Сато. Про це пише The Register.

Наразі Сато – найпопулярніше прізвище в Японії: понад 1,5% японців пишаються тим, що носять його – трохи випереджаючи прізвище Сузукі.

Втім, в Японії порівняно небагато прізвищ для такої кількості населення. За підрахунками, десять найпопулярніших японських прізвищ охоплюють 10% мешканців країни.

Професор Хіроші Йошида з Дослідницького центру економіки та суспільства похилого віку Університету Тохоку використав інформацію з відкритих джерел – зібрану з державної статистики та телефонних книг – і визначив, що прізвище Сато збільшило свою поширеність в 1,0083 раза між 2022 і 2023 роками.

Потім він припустив постійний темп зростання, щоб розрахувати, як швидко найпопулярніше прізвище пошириться на все населення. Він також врахував прогнози щодо зростання населення країни.

Йошида з’ясував, що до 2446 року понад половина населення Японії носитиме прізвище Сато. А до 2531 року це прізвище матимуть всі.

Ця вправа була покликана сприяти змінам у цивільному кодексі Японії, який вимагає від подружніх пар мати однакове прізвище. Щоб дійти такого висновку, Йошида припустив, що 39,3% населення матимуть спільне прізвище після одруження – згідно з даними опитування, проведеного Японською конфедерацією профспілок у 2022 році серед самотніх людей, які хотіли б мати спільне прізвище.

Якщо Японія переосмислить свою політику, прогнозується, що менше восьми відсотків населення носитимуть прізвище Сато до 2531 року. Однак це ім’я все одно згодом стане повсюдним — просто це станеться лише в 3310 році.

Щоб дійти такого висновку, Йосіда припустив, що 39,3% населення матимуть прізвище після одруження – відповідно до показника, підрахованого за результатами опитування Конфедерації профспілок Японії 2022 року серед неодружених людей, які бажають мати одне прізвище.

«Іншими словами, навіть якщо 100% прізвища Сато не з'явиться і через 800 років, існує висока ймовірність того, що сама Японія буде знищена через зниження народжуваності до цього», – написав професор.

«Ці оцінки є попередніми оцінками, заснованими на низці гіпотетичних сценаріїв і не відображають певного майбутнього», – зазначив він.

Однак симуляція також дала зрозуміти, що у 3310 році це не буде великою проблемою, бо, враховуючи темпи зменшення народжуваності, населення Японії налічуватиме лише 22 людини до того часу.

Дослідження було опубліковане проєктом Think Name Project – організацією, яка виступає за те, щоб дозволити парам вирішувати, змінювати прізвища чи ні.

Японія – єдина країна у світі, де подружні пари повинні мати однакове прізвище, стверджує організація. І хоча пари можуть обрати будь-яке прізвище, коли одружуються, статистика свідчить, що чоловіки залишають своє прізвище, а близько 95% жінок беруть прізвище чоловіка.

Як пише видання, хоча нестача прізвищ є довгостроковою проблемою для Японії, більше занепокоєння нації полягає в тому, чи запроваджені цього тижня обмеження на понаднормову роботу зашкодять її економіці.

Частково завдяки зменшенню населення та старінню робочої сили країна відчуває гостру нестачу робочої сили, а також епідемію перевтоми. Тому Японія вирішила обмежити понаднормові години для водіїв вантажівок, таксі та автобусів приблизно до 18 годин на тиждень, або 960 годин на рік.Очікується, що скорочення відпрацьованих годин зменшить швидкість поставок в Японії на 14 %, що підштовхне вверх внутрішні ціни у країні.

До слова, рідкісна, але смертельно небезпечна бактеріальна інфекція поширюється в Японії з рекордною швидкістю, і поки медики не можуть встановити причини. Головну загрозу вони вбачають у тому, що зростає кількість випадків найтяжчої та потенційно смертельної форми стрептококової інфекції групи А – цей стан називається синдромом стрептококового токсичного шоку (STSS). Присутність високовірулентних штамів підтверджена практично у всіх префектурах Японії.

Японські лікарі фіксують ппоширення стрептококового токсичного шоку (STSS) територією країни. Про це пише Newsweek. Рівень смертності від захворювання становить майже 30%.

Зростання захворюваності на STSS спостерігається в Японії вже кілька місяців поспіль. У період із січня по лютий у країні заразилося близько 400 осіб. Лікарі побоюються подальшого поширення інфекції, оскільки вона відрізняється високою заразністю.