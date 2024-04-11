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Україна має боротися за виключення з-під дії екологічного податку ЄС – GMK Center

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Україна має боротися за виключення з-під дії екологічного податку ЄС – GMK Center
До повномасштабного вторгнення ГМК був флагманом інвестиційних процесів у країні
фото: Depositphotos

Україна повинна отримати доступ до коштів з європейських фондів декарбонізації – GMK Center

Одним з важливих факторів, що стримує розвиток українського ГМК, є торговельні обмеження та екологічна політика ЄС. Тому для України важливо активізувати роботу у цьому напрямку, щоб добитися продовження вільної торгівлі з ЄС, а також виключення з-під дії екологічного податку СВАМ. Про це йдеться у дослідженні GMK Center, підготовленому для 95th Session of the OECD Steel Committee. 

«США тимчасово призупинили дію секції 232 для української сталі до червня 2024 року, майбутнє цього режиму після червня поки що невідоме. Пом’якшення торговельного режиму для нашої країни з боку США створить більше можливостей для фінансування українського бюджету місцевими виробниками. ЄС у 2022 році також вивів Україну з-під дії системи квот і антидемпінгових заходів. Це стало важливим кроком, який підтримав вітчизняну металургію. Але важливо продовжити це рішення і на наступний рік, інакше українські заводи будуть змушені конкурувати з азіатськими постачальниками, які вибирають квоти буквально за один день», – вказують аналітики Центру.

До повномасштабного вторгнення ГМК був флагманом інвестиційних процесів у країні – на нього припадала третина промислових капіталовкладень. Однак під час війни галузь відстає, тож важливість інвестицій як ніколи висока.

Особливо – на тлі перспективи впровадження європейського механізму транскордонного вуглецевого коригування (СВАМ). Адже, маючи необхідность вкладати кошти в зниження вуглецевого сліду, українські меткомбінати змушені зосередитися на боротьбі за існування, пише видання.

«За розрахунками GMK Center, CBAM призведе до втрати 1,6 млн т українського експорту довгого прокату і напівфабрикатів до ЄС, а також 1,4 млн т чавуну. Вітчизняний бізнес розраховує, що Україна отримає статус країни, виключеної з-під дії CBAM з перехідним періодом. Також важливо, щоб статус асоційованого члена або квазі-членство в Євросоюзі дали змогу Україні мати доступ до європейських фондів фінансування проєктів декарбонізації», – наголосили у GMK Center.

Нагадаємо, раніше видання Politico заявило, що Європа однією рукою допомагає Україні з фінансуванням, а іншою – вводить податок на викиди вуглецю СВАМ, через який Україна буде щороку втрачати 1,4 млрд євро.

Водночас, цих збитків можна уникнути, якщо розпочати переговори з ЄС, адже закон про СВАМ має норму, за якою країна може отримати пільги від сплати податку, якщо вона має форс-мажорні обставини. Зважаючи, що у нас – повномасштабна війна, є всі підстави просити у ЄС відстрочку у цьому питанні.

Теги: війна бізнес металургія пільги

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