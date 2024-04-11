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Німеччина створить приватний фонд для відновлення України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Німеччина створить приватний фонд для відновлення України
Міністр економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свеня Шульце висловилась щодо підтримку України
фото: EPA

EurActiv: Німеччина лобіює партнерів по ЄС щодо створення нового інвестиційного фонду для підтримки інвестицій у приватний бізнес в Україні

Уряд Німеччини схвалив створення міжнародного приватного інвестиційного фонду для відновлення України. Про це пише EurActiv.

«Державних грошей буде недостатньо, нам також знадобляться приватні інвестори», – зазначила міністерка економічного співробітництва та розвитку ФРН Свенья Шульце.

Згідно з останніми прогнозами Світового банку, Україні наразі потрібно близько $486 млрд, щоб компенсувати збитки, завдані війною Росії.

За словами глави економічного відомства, збільшення інвестицій з боку бізнесу в Україні є основним пріоритетом Конференції з відновлення України, що відбудеться 11 червня у ФРН.

Раніше Німеччина надіслала Україні нову військову допомогу. Зокрема, йдеться про артилерійські боєприпаси, зброю та безпілотні літальні апарати, йдеться в повідомленні на офіційному сайті німецького уряду. 

До слова, німецька компанія Rheinmetall передасть Україні 20 додаткових бойових машин піхоти Marder. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Уряд Німеччини доручив компанії Rheinmetall поставити Україні 20 додаткових бойових машин піхоти Marder. Замовлення було розміщене в березні 2024 року і має вартість у середині двозначного числа мільйонів євро. Постачання нової партії заплановано на 2024 рік», – ідеться в повідомленні.

До теперішнього часу Rheinmetall вже передав Збройним силам України тризначну кількість Marder у рамках прямих поставок і програм циркулярного обміну. Замовлена версія 1A3 Marder буде оснащена вбудованими лазерними далекомірами, які дають змогу ефективно і точно знищувати цілі.

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Теги: Німеччина гроші партії фінансування Україна боєприпаси військова допомога

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