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У Берліні з'являться додаткові місця для біженців з України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Берліні з'являться додаткові місця для біженців з України
У Берліні бракує житла для розміщення біженців
фото із відкритих джерел

Збудувати 16 нових контейнерних центрів для українців планують у 2025 і 2026 роках

У кількох районах Берліна планують збудувати 16 центрів для біженців на понад 6 тис. місць, а також найближчим часом додадуть 1 тис. місць у колишньому аеропорту Тегель. Про це повідомив мер міста Кай Вегнер, пише Berlin.de.

«Цифри (йдеться про зростання кількості біженців у столиці Німеччини, – «Главком») знову зростають. Це ще одна причина, чому заплановані на сьогодні 16 локацій не будуть останніми», – сказав він, посилаючись на поточні рішення місцевої влади. 

Йдеться про будинки контейнерного типу, в яких може розміститися 6130 людей. Збудувати 16 нових контейнерних центрів планують у 2025 і 2026 роках. Найменший об’єкт розрахований на 150 місць, найбільший – на 620. Повідомляється, що це будуть 1-3 поверхові будівлі, які використовуватимуть як гуртожитки й окремі квартири.

Центр для біженців на території колишнього аеропорту в Тегелі планують розширити на 1 тис. місць – нові місця там мають з'явитися влітку 2024 року.

Зараз у центрі прибуття в Тегелі розміщено близько 3900 біженців з України та близько 540 шукачів притулку. На території аеропорту заплановано спорудження шести нових великих наметів.

Планується, що центр для біженців на території колишнього аеропорту діятиме до 31 грудня 2025 року, після чого об'єкти демонтують. Нині в Берліні є близько 12 тис. центрів екстреного розміщення, але влада планує закрити їх через деякий час.

Сенатор із соціальних питань Джансел Кізілтепе вважає, що так звана програма житлових контейнерів 2.0 терміново потрібна у Берліні для забезпечення розміщення біженців у найближчі роки.

Раніше Федеральний міністр праці та соціальних справ Губертус Гайль, спеціальний уповноважений з питань інтеграції біженців на ринок праці Даніель Терценбах і посол України в Німеччині Олексій Макеєв звернулися з листом до українських шукачів захисту. Про це йдеться на сайті Федерального відомства з питань міграції та біженців. У листі зазначено, що після повернення до України досвід роботи, робочі контакти та знання німецької мови допоможуть у процесі відбудови нашої держави, наприклад, на роботі в німецьких компаніях в Україні.Також зі вступом України до ЄС українці зможуть вільно працевлаштуватися у будь-якій країні Євросоюзу.

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Теги: Німеччина міністр ринок посол українці влада

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