Аналітики склали перелік професії, які будуть популярні в Україні через 10 років
Нацагентство кваліфікацій опублікувало список із 30 найбільш затребуваних спеціальностей у 2030 році
Більшість затребуваних українців буде працювати в інтернеті
Національне агентство кваліфікацій опублікувало список із 30 найбільш затребуваних спеціальностей у 2030 році.
Згідно з ним, більшість затребуваних українців буде працювати в інтернеті:
- Розробник програмного забезпечення. Це частина групи, яка створює нові системи для автоматизації процесів.
- Професіонал у роботі з клієнтами. Робота цього полягає в наданні всієї необхідної допомоги клієнту, коли купується певний товар або послуга.
- Розробник інтернет-контенту. Це люди, які наповнюють змістом інтернет.
- Онлайн-учитель. Основною тенденцією в професіях майбутнього є навчання в інтернеті.
- Коуч-тренер – це професіонал, який допомагає іншим людям просуватися в різних сферах їхнього життя, особливо в професійній кар'єрі.
- Фітнес-тренер. Зараз, коли соціальні медіа мають дедалі більший вплив на імідж тіла, попит на людей, які хочуть займатися, щодня буде рости.
- Спеціаліст із цифрового маркетингу. Це професійний продавець товарів і послуг через рекламу в соцмережах.
- Аналітик Big Data. Цей фахівець аналізує всі дані, що надходять із системи або циркулюють в інтернеті.
- Менеджер (управитель) спільноти. Цей професіонал відповідає за спілкування з клієнтами та спільнотами навколо компанії.
- Інженер-еколог. Основна відповідальність цього професіонала – робота з технологіями й навколишнім середовищем.
- Інженер лікарні. Їхня головна роль – збирати й застосовувати всі технології, які вважаються необхідними для вирішення різних проблем у лікарнях.
- Фахівець із кібербезпеки. Спеціаліст із захисту даних.
- Менеджер (управитель) з утилізації відходів. Цей управлінець повинен дивитися на проблему сміття по-іншому, створюючи нові проєкти й рішення, щоб знайти найкращі способи утилізації.
- 3D-архітектор та інженер. В інженерному секторі, архітектурі і урбаністиці можна буде створювати простори в форматі 3D.
- Розробник смарт-пристроїв. Такими пристроями є окуляри, лінзи, годинник та інші пристрої з певною технологією, яка полегшує життя людей.
- Консультант із іміджу. Як і тренери з фізичної активності, імідж-консультант надає людям поради, як добре виглядати.
- Менеджер (управитель) з інновацій. Цей фахівець буде відповідальним за переосмислення стратегії компанії в її основному бізнесі або в якійсь конкретній області.
- Інженер-генетик. Одним із завдань генетика є виявлення низки спадкових патологій задовго до появи клінічних симптомів.
- Фахівець із підвищення кваліфікації персоналу. Необхідно виявляти і впливати на сильні і слабкі сторони людей, дозволяти їм стати кращими професіоналами.
- Внутрішній торговельний представник. Зараз у клієнта є набагато більше можливостей, і тому компанії будуть звертатися до клієнтів тільки тоді, коли вони проявлять інтерес до товару.
- Фахівець з електронної комерції. Це буде окремий фахівець, який буде спеціалізуватися на продажі в мережі.
- Психотерапевт. Професії (психолога, терапевта та психіатра), які забезпечують психічне здоров'я людини, як і раніше, будуть користуватися великим попитом.
- Професіонал з відновлюваної та альтернативної енергетики.
- Фінансовий менеджер (управитель).
- Персональний онлайн-доглядач – це самозайнятий професіонал, якого найняли для проведення часу з літніми клієнтами через інтернет-платформу.
- Аналітик квантового машинного навчання. Відповідає за дослідження і розробку передових рішень для збільшення швидкості і продуктивності системних алгоритмів.
- Менеджер (управитель) платного трафіку. Його робота – створення і управління платними медіакампаніями.
- Аналітик соціальних мереж. Зазначені фахівці планують, створюють і аналізують повідомлення в профілі соціальних мереж. Отже, подібно до менеджерів платного трафіку, попит на цю професію зростає, і з появою нових типів соціальних медіа дедалі більше компаній покладаються на цих фахівців.
- Веб-розробник. Вони несуть відповідальність за проєктування та управління сайтами.
- UX дизайнер (фахівці в області «досвіду користування»).
Читайте також: