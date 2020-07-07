«Антикорупціонери» бояться людей». Представників Бахматюка не пускають на засідання комітету Ради



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«Складається враження, що керівництво комітету вирішило призначити нас винуватими апріорі», - заявили в «Укрлендфармінг»

Представників компанії «Укрлендфармінг» Олега Бахматюка та юристів не пускають на засідання Комітету Верховної Ради з питань протидії корупції, де буде розглядатись питання закриття за рішенням суду кримінальної справи проти акціонера, не зважаючи на офіційно подану заявку про участь. Про це повідомляє УНІАН.

Вчора було опубліковане звернення гр упи компаній «Укрлендфармінг» до голови ВР Дмитра Разумкова, в якому зазначається, що відповідний Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики 8 липня проведе засідання, де розгляне питання закриття справи, пов'язаної з VAB банком, за рішенням Печерського суду міста Києва, яке є остаточним і не підлягає оскарженню. На розгляд цього питання комітетом не була запрошена сторона акціонера «Укрлендфармінг» Олега Бахматюка, а також сторона іншого фігуранта справи, Олександра Писарука, колишнього заступника голови НБУ, для представлення своєї позиції, хоча були запрошені представники САП і Офісу Генерального прокурора.

Ще вчора антикорупційний комітет офіційно, згідно з існуючою процедурою, повідомили і електронною поштою, і телефоном про перелік осіб, представника компанії і юристів, які мають бути присутні на засіданні комітету для об’єктивного і всебічного висвітлення обставин процесу. Сьогодні стало відомо, що секретаріат комітету взагалі відмовився розглядати це повідомлення і не допускає представників компанії на засідання. З телефонної розмови з представником секретаріату стало відомо, що рішення про допуск на засідання комітету одноосібно ухвалює голова комітету, народна депутатка Анастасія Радіна. Нагадаємо, Анастасія Радіна і перший заступник голови комітету Ярослав Юрчишин неодноразово робили публічні заяви щодо винуватості Олега Бахматюка попри рішення судів і загальновідомі факти, які це заперечували.

«Складається враження, що керівництво комітету вирішило призначити нас винуватими апріорі, і зробити це попри рішення судів, попри наявні докази нашої правоти, без надання нам можливості публічно і відкрито себе захистити. Це нагадує традиції «справедливого суду» тоталітарного сталінського режиму з його «розстрільними трійками» і відсутністю можливості правового захисту для жертв судилища», - заявили в «Укрлендфармінг». В компанії вважають, що «деякі депутати бояться людей, які мають сміливість спростовувати їх голослівні заяви».

Нагадаємо, Офіс Генерального прокурора 25 червня виконав ухвалу Печерського районного суду міста Києва про скасування як незаконної постанови першого заступника генерального прокурора про відновлення кримінального провадження, пов'язаного з наданням стабілізаційного кредиту НБУ «VAB банку» Олега Бахматюка. Рішення суду є остаточним і таким, що не підлягає оскарженню. Використання кредиту за призначенням, на виплати вкладникам, було підтверджено офіційними експертизами і висновками Фонду гарантування вкладів та заявою НБУ.