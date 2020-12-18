Намір влади відновити імпорту струму з Росії обернеться катастрофою – Гончаренко

Тимчасова заборона на імпорт струму із Росії була введена навесні 2020 року

Плани влади відновити закупівлі електричної енергії у Росії та Білорусі обернеться катастрофою для українського паливно-енергетичного комплексу. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«Це і відновлення імпорту електроенергії з країни-агресора, повна катастрофа з чистою енергетикою. Тих, хто вклав в розвиток України мільярди доларів, виявилися обдуреними та починають судитися. Шахтарям держава заборгувала неймовірні суми, їм вже немає що їсти. Атомні електростанції зношуються на наших очах. Це катастрофа, але зараз питання навіть ширше», – заявив Гончаренко на своїй сторінці в Facebook.

За словами нардепа, минулої зими імпорт струму з країни-агресора призвів до масштабної кризи на енергетичному ринку, що обернулося мільярдними збитками енергокомпаній та зупинкою роботи вугільних шахт.

Нагадаємо, Україна закуповувала електроенергію в Росії та Білорусі з жовтня 2019 по березень 2020 року. Загалом було імпортовано понад 1 млрд кВт.год, а прямі збитки енергосистеми від таких поставок оцінюються в 3 млрд грн.

За даними ТСК Верховної ради, саме імпорт з Росії став основною причиною найбільшої за роки незалежності кризи на енергоринку.

Тимчасова заборона на імпорт із Росії була введена навесні 2020 року в тому числі після критики поставок президентом Володимиром Зеленським.

В середині грудня 2020 року НКРЕКП зняла обмеження на імпорт струму з Росії та Білорусі. За кілька днів до цього, трейдери викупили доступ до міждержавних мереж для імпорту струму з Білорусі упродовж 2021 року.