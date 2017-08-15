Антимонопольний комітет вирішив не карати держбанки за можливу змову

АМКУ не говорить про те, чи виявив він докази змови

АМКУ виніс «вердикт» за підсумками майже річного розслідування можливої змови держбанків. Про це повідомляє FinClub з посиланням на АМКУ. За даними видання, комітет на засіданні 28 грудня 2017 року схвалив рекомендації Міністерству фінансів щодо розвитку конкуренції на ринку банківських послуг. Ні санкцій, ні покарань не буде.



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АМКУ не говорить про те, чи виявив він докази змови

АМКУ виніс «вердикт» за підсумками майже річного розслідування можливої змови держбанків. Про це повідомляє FinClub з посиланням на АМКУ.

За даними видання, комітет на засіданні 28 грудня 2017 року схвалив рекомендації Міністерству фінансів щодо розвитку конкуренції на ринку банківських послуг. Ні санкцій, ні покарань не буде.

«Рекомендації надані за результатами дослідження функціонування ринку банківських послуг в контексті збільшення кількості банків державного сектора і зростання частки зазначених банків в окремих сегментах ринку банківських послуг», - повідомили в АМКУ.

АМКУ нічого не говорить про те, чи виявив він докази змови і зловживання монопольним становищем держбанків, а говорить лише про причини, які роблять можливими «узгоджені» дії.

«Антимонопольний комітет рекомендував Міністерству фінансів з метою недопущення спотворення конкуренції на ринку банківських послуг вжити заходів щодо забезпечення умов призначення голів та членів наглядових рад державного банку і банку з державною часткою, що унеможливлюють виконання ними узгодженої поведінки або вирішального впливу на ринок», - розповіли в Антимонопольному комітеті.

Ці рекомендації є обов'язковими для розгляду Мінфіну. «Про результати розгляду рекомендацій Міністерство фінансів зобов'язане повідомити Антимонопольному комітету в 30-денний строк з дня їх отримання», - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, 20 лютого 2017 роки три держбанки – «ПриватБанк», «Ощадбанк» і «Укргазбанк» - одночасно знизили ставки по депозитах. За два тижні до цього глава «ПриватБанку» Олександр Шлапак заявив, що держбанки планують «домовитися і з питань процентної політики, і про можливе розділення ринку».

Вже 24 лютого Антимонопольний комітет України (АМКУ) направив запити про надання інформації в три професійних об'єднання учасників ринку банківських послуг і банки.

«Антимонопольний комітет вивчає питання функціонування ринку банківських послуг на конкурентній основі в контексті збільшення кількості банків з державною часткою та зростання їх частки в окремих сегментах ринку банківських послуг», - повідомили тоді FinClub в прес-службі комітету.