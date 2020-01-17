Асоціація газового ринку підтримала очільника Оператора ГТС щодо необхідності подальшого перегляду тарифів операторів ГРМ



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Нещодавній перегляд тарифів дозволив операторам ГРМ перейти до механізму закупівлі технологічного газу на електронних біржових торгах

Асоціація газового ринку підтримує позицію керівника ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» щодо необхідності включення до тарифів операторів газорозподільних систем обсягів фактичних виробничо-технологічних витрат природного газу. Про це йдеться в заяві асоціації.

«Основна проблема – в тариф не включені всі об’єми газу на виробничо-технологічні витрати, які їм (Операторам ГРМ – АГРУ) потрібні», - відзначив в своєму нещодавньому інтерв’ю генеральний директор ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» Сергій Макогон.

«З урахуванням останніх змін до законодавства направлених на посилення незалежності НКРЕКП, процедура перегляду тарифів операторів систем розподілу може зайняти не більше місяця та дозволить уникнути негативних наслідків пов’язаних з утворенням заборгованості перед оператором газотранспортної системи. Нещодавній перегляд тарифів дозволив операторам ГРМ перейти до механізму закупівлі технологічного газу на електронних біржових торгах. Позитивний ефект від таких закупівель складає економію майже у 2000 гривень на закупівлі кожної тисячі кубічних метрів порівняно із вимушеним придбанням такого газу у Оператора ГТС», - йдеться у заяві АГРУ.

На сьогоднішній день частина операторів ГРМ вже придбала понад 60 мільйонів м3 технологічного газу на біржових торгах, що дозволило зекономити близько 100 млн гривень коштів тарифу. Подальша можливість закупівлі технологічного газу операторами ГРМ за конкурентними цінами, залежить від врахування в тарифах операторів ГРМ фактичних технологічних витрат газу, які діючою структурою тарифу покриваються тільки на 65%.

Як показує практика закупівель технологічного газу операторами ГРМ на вільному конкурентному ринку, врахування всіх обґрунтованих витрат операторів ГРМ насправді дозволяє останнім економити кошти тарифу, а НКРЕКП уникати необхідності передбачення у майбутньому компенсації вимушених закупівель дорогого технологічного газу у Оператора ГТС.

Враховуючи вищевикладене, Асоціація заявила про повну підтримку позиції очільника ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» пана Сергія Макогона щодо необхідності якнайшвидшого врегулювання питання передбачення НКРЕКП необхідних технологічних витрат газу в тарифах операторів ГРМ.