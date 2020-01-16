Новий тариф на доставку газу виявився збитковим для «Криворіжгазу»



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Тариф для АТ «Криворіжгаз» в 1,4 рази менше собівартості доставки газу споживачам регіону

НКРЕКП вперше за останні п'ять років зрушила питання тарифів для операторів ГРМ з мертвої точки. Через замороження тарифу АТ «Криворіжгаз» з 2015 року компанія зазнала збитків у розмірі 380,7 млн грн.

«З прийняттям нового тарифу АТ «Криворіжгаз» очікує рішення двох головних проблем. По-перше - підняття рівня заробітної плати, через яку дефіцит кадрів на підприємстві становить 23%. По-друге - погашення боргів за технологічний газ. Через збитковість тарифу АТ «Криворіжгаз» не може розраховуватися за технологічний газ, що призвело до заборгованості перед оператором ГТС - АТ «Укртрансгаз», - пояснює директор фінансовий АТ «Криворіжгаз» Наталія Гаврусь.

Однак затверджений державним регулятором 24 грудня 2019 ріку тариф для АТ «Криворіжгаз» в 1,4 рази менше собівартості доставки газу споживачам регіону. Таке рішення державного регулятора призведе до того, що в 2020 році збитки АТ «Криворіжгаз» складуть близько 100 млн грн, за умови, що ціна придбання природного газу для технологічних потреб не перевищить передбачену при затвердженні тарифу.

Як фінансові результати АТ «Криворіжгаз» залежать від тарифу, млн грн

Таким чином новий тариф на розподіл газу залишається збитковим. Затверджений розмір тарифу не дає можливості АТ «Криворіжгаз» підняти заробітну плату працівникам до конкурентного рівня і зупинити відтік кадрів. З затвердженим тарифом середня заробітна плата в АТ «Криворіжгаз» складе близько 10 000 грн.

Крім того, економічно необгрунтований тариф не дозволяє АТ «Криворіжгаз» закупити на ринку необхідні обсяги технологічного газу, а тому автоматично створить фінансовий тягар для всього ланцюга транспортування газу споживачам. Як наслідок - загроза штучного банкрутства не тільки операторів ГРМ, а й нового незалежного оператора ГТС.

АТ «Криворіжгаз» наголошує на необхідності подальших кроків з боку державного регулятора для затвердження економічно обґрунтованих тарифів на розподіл газу.