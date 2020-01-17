Буковинці сплачуватимуть за доставку газу окремо



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Споживачі отримають два рахунки за газ

Згідно з рішенням НКРЕКП, з січня 2020 року споживачі газу будуть по-новому оплачувати за доставку газу. Відповідно до змін, які вніс держрегулятор, доставка газу вилучена із рахунків за газ. Тому всі споживачі отримають окремі рахунки: один за газ як товар, другий – за його доставку.

В Чернівецькій області споживачі отримають два рахунки: за газ від постачальника та за його доставку від АТ «Чернівцігаз». Вартість послуг з доставки газу виокремлена з загального рахунку за газ та виставлятиметься окремою квитанцією. Таким чином споживачі газу зможуть розділяти надавачів послуг та розуміти скільки вони їм сплачують.

Розрахунок послуги доставки здійснюється для кожного окремого споживача, на основі обсягу споживання за минулий газовий рік: період з 1 жовтня по 30 вересня. Обсяг використаного газу розділяється на 12 частин та множиться на діючий тариф на доставку газу.

Наприклад: за минулий газовий рік використано 1 тис куб. м газу. Місячна вартість доставки в І півріччі 2020 року розраховуватиметься наступним чином: (1000/12) х 1,26 грн та складе 105 грн на місяць з ПДВ.

Відповідно до умов Типового договору, вартість послуг з доставки газу побутовий споживач повинен оплатити до 20 числа місяця, в якому надаються послуги.

«Більшість наших клієнтів використовують природний газ для опалення житла. Тому взимку для таких клієнтів збільшувалося фінансове навантаження, адже вартість доставки залежала від обсягу спожитого газу. Тепер, якщо споживання й зростатиме, платіж за доставку газу залишатиметься незмінним та прогнозованим. А якщо клієнт зменшить обсяг споживання газу, пропорційно цього зменшується й вартість доставки газу», - зазначив комерційний директор АТ «Чернівцігаз» Дмитро Голубченко.

Варто зауважити, якщо у власника домоволодіння відсутня потреба в природному газі, а отже у послугах з його доставки й обслуговування мереж, споживач має право звернутись в АТ «Чернівцігаз» для від’єднання від газових мереж.

Нагадуємо, що в грудні 2019 року НКРЕКП вперше за чотири роки переглянула тариф на розподіл газу для АТ «Чернівцігаз». Згідно з рішенням держрегулятора з 1 січня 2020 року до 30 червня 2020 року включно для «Чернівцігазу» встановлено тариф в розмірі 1,26 грн за 1 куб. м на місяць (з урахуванням ПДВ). З 1 липня 2020 року — у розмірі 1,62 грн за 1 куб. м на місяць (з урахуванням ПДВ).