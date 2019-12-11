Законопроєкт 2543 вирішує ключові проблеми сектору відновлювальної енергетики, - заява



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Запропоновані в законопроєкті зміни до законодавства сприятимуть успішному переходу на аукціонну модель підтримки розвитку галузі відновлювальної енергетики, - заява

Ухвалення законопроєкту сприятиме збереженню інвестиційної привабливості галузі для іноземних інвесторів - ЄБА

Законопроєкт щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлюваної енергетики (№2543) вирішує ключові проблеми галузі та сприятиме зростанню інвестицій.

Про це йдеться в заяві, що розміщена на офіційному сайті Європейської Бізнес Асоціації.

«Йдеться про питання зниження розміру «зеленого» тарифу для виробників електроенергії з відновлюваних джерел, що поліпшить фінансовий стан державного підприємства «Гарантований покупець» та забезпечить більш якісне виконання функцій гарантованого покупця електричної енергії. Адже наразі прогнозний дефіцит ДП, за даними Міністерства енергетики та захисту довкілля, на наступний рік може сягнути 16 млрд грн», - зазначається в заяві.

Окрім того, на думку Євробізнесасоціації, ухвалення законопроєкту сприятиме збереженню інвестиційної привабливості галузі для іноземних інвесторів, адже документом фіксується стабілізаційне застереження від зміни умов регулювання на ринку ВДЕ у майбутньому. «Це гарантія захисту інвестицій, яка так важлива для міжнародних компаній», - наголошується в заяві.

В Євробізнесасоціації також вважають, що запропоновані в законопроєкті зміни до законодавства сприятимуть успішному переходу на аукціонну модель підтримки розвитку галузі відновлювальної енергетики та зростанню інвестицій в проєкти ВДЕ.

«За експертною оцінкою гравців ринку, прийняття проєкту закону №2543 дозволить залучити близько 4 млрд євро у нові генеруючи потужності зеленої енергетики України», - зазначають в Євробізнесасоціації.

В ЄБА зазначили, що нині Україна входить до міжнародного рейтингу ТОП-10 найбільш привабливих країн для інвестицій у «зелену» енергетику, за даними агентства BloombergNEF, і на сьогодні в розвиток галузі залучено понад 8 млрд євро іноземних інвестицій. Та закликали депутатів підтримати законопроект №2543.

«Враховуючи важливість проєктів з відновлюваної енергетики для економічного розвитку України, а також необхідність забезпечення стабільного бізнес-середовища та здорової конкуренції в енергетичному секторі, бізнес-спільнота закликає підтримати законопроєкт в цілому, аби забезпечити перехід на збалансовані правила ринку відновлюваної енергетики України», - зазначають в заяві ЄБА.

Нагадаємо, проект закону «Про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики» (№2543) зареєстрований у Верховній Раді 6 грудня 2019 року. За словами одного зі співавторів законопроекту, народного депутата України Лесі Василенко, проект дозволить державі дотриматись зобов’язань перед інвесторами і в той же час зменшити навантаження через виплати за «зеленим» тарифом на ринку енергетики. Раніше президент України Володимир Зеленський на українсько-литовському економічному форумі 27 листопада заявив, що ретроспективної зміни «зеленого» тарифу не буде і українська влада не планує робити жодних кроків, які погіршать умови ведення бізнесу в Україні.