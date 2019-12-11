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    Економіка та фінанси

    Аварійна служба «Житомиргазу» з початку року здійснила майже 18 тис. виїздів

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    Аварійна служба «Житомиргазу» з початку року здійснила майже 18 тис. виїздів

    Найчастіші виклики від населення відбуваються через запах газу у помешканнях

    Від початку року аварійно-диспетчерська служба (АДС) АТ «Житомиргаз» виконала 17 933 тисяч заявок від споживачів природного газу Житомира та Житомирської  області. Левова частка викликів на телефонний номер «104» надійшло від жителів обласного центру та Бердичівського району.

    Найчастіші виклики від населення відбуваються через запах газу у помешканнях. Влітку – через самовільне втручання в роботу газових приладів, їх «некоректний» ремонт, що може спричинити аварійну ситуацію. З початком опалювального періоду, коли вмикаються газові побутові опалювальні прилади, кількість заявок  про запах газу у приміщенні суттєво збільшується.

    Найбільше викликів на номер «104» цього року опрацьовано фахівцями Житомирського відділення АТ «Житомиргаз»: це 6 645 телефонних дзвінків на номер «104», та Бердичівського - 3 359.

    В середньому, бригада аварійно-диспетчерської служби АТ «Житомиргаз» лише Житомирського відділення опрацьовує 17 викликів  за добу.

    «За півроку фактичні операційні витрати на підприємстві склали 396  млн, а надходження від тарифу тільки 168  млн грн. Через це коштів, закладених на забезпечення усіх бригад необхідними матеріалами, виплатою заробітної плати, в діючому тарифі, критично не вистачає», - розповідає  технічний директор АТ «Житомиргаз» Сергій Колесник.

    Лише витрати на паливо-мастильні матеріали для потреб аварійно-диспетчерської служби на рік складають близько 1 млн грн. Це близько 10 % від загальної річної суми витрат на ПММ по підприємству. Аварійно-диспетчерську службу необхідно також вчасно забезпечувати спеціальним обладнанням, усіма необхідними матеріалами та спецодягом.

    газ Житомирщина
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