Банки-банкрути отримали у листопаді 80 млн грн
Найбільший обсяг коштів – 64,8 млн грн надійшов від продажу активів через електронні аукціони
У листопаді на рахунки неплатоспроможних банків, які знаходяться в ліквідації та управлінні Фонду гарантування вкладів, надійшло 80 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.
За даними ФГВФО, найбільший обсяг коштів – 64,8 млн грн надійшов від продажу активів через електронні аукціони.
Найбільше коштів від продажу активів отримали:
- Родовід Банк – 32,5 млн грн;
- Банк «Аркада» – 18,2 млн грн;
- Місто Банк – 13,3 млн грн.
Ще 14,2 млн грн надійшло від погашення кредитів, з яких найбільші надходження отримали:
- Банк «Преміум» - 8,6 млн грн;
- Банк «Аркада» - 4,5 млн грн.
Від оренди майна банки-банкрути отримали 1 млн грн.
За січень-листопад надходження коштів до неплатоспроможних банків склали 2 345,8 млн грн, у т.ч. 1 969,2 млн грн – від продажу майна, 192,6 млн грн – від погашення кредитів, 171,9 млн грн – від погашення цінних паперів, 12,1 млн грн – від оренди майна.
У січні-жовтні банки-банкрути отримали 2 281,1 млн грн.
До слова, ліквідація «Місто банку» стала результатом рейдерської атаки на один з активів фінустанови - соєвого заводу в Новій Каховці. НБУ ухвалив неправомірне рішення, переставши враховувати актив як власність «Місто банку» тим самим ставши на бік рейдерів.