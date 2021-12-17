Банки-банкрути отримали у листопаді 80 млн грн

За січень-листопад надходження коштів до неплатоспроможних банків склали 2 345,8 млн грн

Найбільший обсяг коштів – 64,8 млн грн надійшов від продажу активів через електронні аукціони

У листопаді на рахунки неплатоспроможних банків, які знаходяться в ліквідації та управлінні Фонду гарантування вкладів, надійшло 80 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

За даними ФГВФО, найбільший обсяг коштів – 64,8 млн грн надійшов від продажу активів через електронні аукціони.

Найбільше коштів від продажу активів отримали:

Родовід Банк – 32,5 млн грн;

Банк «Аркада» – 18,2 млн грн;

Місто Банк – 13,3 млн грн.

Ще 14,2 млн грн надійшло від погашення кредитів, з яких найбільші надходження отримали:

Банк «Преміум» - 8,6 млн грн;

Банк «Аркада» - 4,5 млн грн.

Від оренди майна банки-банкрути отримали 1 млн грн.

За січень-листопад надходження коштів до неплатоспроможних банків склали 2 345,8 млн грн, у т.ч. 1 969,2 млн грн – від продажу майна, 192,6 млн грн – від погашення кредитів, 171,9 млн грн – від погашення цінних паперів, 12,1 млн грн – від оренди майна.

У січні-жовтні банки-банкрути отримали 2 281,1 млн грн.

До слова, ліквідація «Місто банку» стала результатом рейдерської атаки на один з активів фінустанови - соєвого заводу в Новій Каховці. НБУ ухвалив неправомірне рішення, переставши враховувати актив як власність «Місто банку» тим самим ставши на бік рейдерів.