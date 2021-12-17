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    Економіка та фінанси

    Банки-банкрути отримали у листопаді 80 млн грн

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    За січень-листопад надходження коштів до неплатоспроможних банків склали 2 345,8 млн грн - Банки-банкрути отримали у листопаді 80 млн грн
    За січень-листопад надходження коштів до неплатоспроможних банків склали 2 345,8 млн грн
    фото з відкритих джерел

    Найбільший обсяг коштів – 64,8 млн грн надійшов від продажу активів через електронні аукціони

    У листопаді на рахунки неплатоспроможних банків, які знаходяться в ліквідації та управлінні Фонду гарантування вкладів, надійшло 80 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

    За даними ФГВФО, найбільший обсяг коштів – 64,8 млн грн надійшов від продажу активів через електронні аукціони.

    Найбільше коштів від продажу активів отримали:

    • Родовід Банк – 32,5 млн грн;
    • Банк «Аркада» – 18,2 млн грн;
    • Місто Банк – 13,3 млн грн.

    Ще 14,2 млн грн надійшло від погашення кредитів, з яких найбільші надходження отримали:

    • Банк «Преміум» - 8,6 млн грн;
    • Банк «Аркада» - 4,5 млн грн.

    Від оренди майна банки-банкрути отримали 1 млн грн.

    За січень-листопад надходження коштів до неплатоспроможних банків склали 2 345,8 млн грн, у т.ч. 1 969,2 млн грн – від продажу майна, 192,6 млн грн – від погашення кредитів, 171,9 млн грн – від погашення цінних паперів, 12,1 млн грн – від оренди майна.

    У січні-жовтні банки-банкрути отримали 2 281,1 млн грн.

    До слова, ліквідація «Місто банку» стала результатом рейдерської атаки на один з активів фінустанови - соєвого заводу в Новій Каховці. НБУ ухвалив неправомірне рішення, переставши враховувати актив як власність «Місто банку» тим самим ставши на бік рейдерів.

    Теги: банк місто НБУ
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    Банки-банкрути отримали у листопаді 80 млн грн