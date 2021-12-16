Гроші за вакцинацію вже роздають. Хто першим отримає тисячу гривень

Першим про виплати вакцинованим українцям повідомив Monobank. Гроші почали зараховувати на спеціальну карту 16 грудня

Перший банк в Україні розпочав виплачувати тисячу гривень вакцинованим громадянам України. Вже 16 грудня гроші мають отримати учасники програми «єПідтримка», які для цього оформили спеціальну карту в Monobank.

«Близько півмільйона клієнтів, які подали заявки на тестування виплат у Дії, отримають гроші вже сьогодні (якщо ми не втомимося). З 20-21 грудня (закінчення тестування виплат у Дії) зараховуватимемо кошти миттєво після схвалення заявки Дією», – написав у своєму Telegram-каналі співзасновник Monobank Олег Гороховський.

Він також закликав, не витрачати одразу гроші, адже у компанії є спеціальні пропозиції від партнерів.

«Коли отримаєте гроші, не поспішайте їх витрачати, ми надішлемо вам у виписку пропозиції від наших партнерів і ви зможете витратити їх повністю та з приємними знижками», – зазначив Гороховський.

Програма «єПідтримка» була запроваджена урядом для стимулювання вакцинації. Згідно з програмою, вакциновані громадяни України віком від 18 років можуть отримати тисячу гривень.

Для цього необхідно відправити заявку у додатку «Дія». А також оформити спеціальну карту для «вакцинованих» виплат у одному з банків:

Приватбанк;

Monobank

А-Банк;

Альфа-Банк;

Укргазбанк.

У подальшому список банків буде розширюватися.

Гроші можна витратити в музеях, виставкових центрах, галереях, кінотеатрах, спортивних залах, книгарнях та замовити залізничні або авіаквитки для пересування Україною.

Зняти готівку або переказати гроші на іншу карту неможливо.

Повний перелік банків, які приєднаються до державної ініціативи, а також місць, де можна буде скористатись отриманими грошима, буде доступний на відповідній сторінці «Дії».

Напередодні глава Нацбанку оцінив інфляційні ризики від тисячі Зеленського.

Нагадаємо, у день запуску «єПідтримки» в «Дії» стався масштабний збій. Сьогодні, 16 грудня, «Дія» оновила сертифікат для авторизації.

До слова, українці за два дні оформили пів мільйона заявок на «Вовину тисячу» у «Дії». Раніше повідомлялося, що вакциновані громадяни у віці від 60 років зможуть витратити тисячу гривень, отриману в рамках програми «єПідтримка», на ліки.