Банки Німеччини просять американський Конгрес бути м’якішим із Росією



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Банки Німеччини переконують Конгрес, що нові санкції у їх теперішньому вигляді можуть нашкодити глобальним ринкам

Німецькі банки ведуть лобістську кампанію з пропозицією уникнути введення ембарго проти РФ

Банки Німеччини попросили США пом'якшити проект майбутніх санкцій проти Росії, прагнучи зберегти діючий бізнес з російськими клієнтами. Про це повідомляє Reuters з посиланням на внутрішній документ Асоціації банків Німеччини. Організація включає 180 установ, в тому числі Deutsche Bank, Commerzbank та інші.

Агентство відзначає, що ризик введення нових обмежень на ведення бізнесу з російськими партнерами виріс після того, як демократична партія восени перемогла на проміжних виборах в США і взяла під контроль Палату представників в Конгресі. Нові санкції проти Росії також можуть перешкодити інвестиціям німецьких банків в «Північний потік-2».

«У своїй нинішній формі пропоновані законопроекти (про санкції) торкнуться не тільки президента Росії і олігархів, тісно пов'язаних з Путіним, а й фактично введуть ембарго відносно Росії», - побоюються банкіри.

Щоб уникнути цього, німецькі банки розгорнули лобістську кампанію, в ході якої переконують американських депутатів і чиновників не обкладати новими санкціями банки Росії. Банківська асоціація підкреслює, що шкода від них може бути настільки великою, що постраждають глобальні ринки.

Німецькі банки попросили США зробити для них виняток і дозволити «завершити справи (пов'язані з російськими клієнтами), які не так просто зупинити». Документ датований 3 грудня 2018 р

Про те, що США планують ввести нові санкції проти Росії через отруєння колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, стало відомо восени 2018 р Причина - відмова Росії передати Вашингтону запевнення в тому, що вона не буде використовувати хімічну зброю. Зараз в Конгресі лежить кілька законопроектів про нові обмежувальні заходи проти Москви. Однак, як писало агентство Bloomberg, американські парламентарії поки зайняті внутрішніми проблемами країни.

Джерело: Ведомости