З 1 січня 2027 року в Україні має зрости акциз на пальне. Ставка на бензин збільшиться з 300,8 до 329,9 євро за тонну, а на дизель – з 253,8 до 291,9 євро. Експерти по-різному оцінюють, як це вплине на вартість пального на автозаправних станціях. Про це йдеться у статті «Главкома» «Пальне дешевшає, але є нюанс. Що буде з цінами на АЗС і який «сюрприз» принесе Новий рік».

Керівник консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн вважає, що підвищення акцизу додасть до ціни 1,5-2 грн за літр залежно від виду пального. Водночас, на його думку, це не обов’язково означатиме подорожчання. Новий податок лише загальмує зниження цін.

Про це йдеться у статті «Главкома» «Пальне дешевшає, але є нюанс. Що буде з цінами на АЗС і який «сюрприз» принесе Новий рік».

Директор Науково-технічного центру «Псіхєя» Сергій Сапєгін наводить такі оцінки впливу акцизу: бензин може додати в ціні 1,8 грн за літр, дизель – 2,3 грн, автогаз – 1,5 грн.

Водночас експерт звертає увагу на сезонну особливість ринку. Імпортери зазвичай закуповують пальне заздалегідь, поки діє нижча ставка акцизу. Через це в грудні пропозиція на ринку зростає, гуртові ціни знижуються, а за ними можуть падати й роздрібні ціни на АЗС.

Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев розглядає менш оптимістичний сценарій. На його думку, роздрібні ціни зростуть пропорційно до підвищення акцизу. Експерт іронічно називає це «подарунком на Новий рік».

Рябцев також вважає, що саме очікування підвищення податку може змусити трейдерів припинити знижувати ціни ще до набуття нових ставок чинності, навіть якщо світові котирування продовжать падати.

Варто нагадати, що до кінця грудня 2026 року середня вартість бензину А-95 в Україні може знизитися до 73 грн/л, а дизельного пального – до 90 грн/л. Такий сценарій озвучив директор Науково-технічного центру «Псіхєя» Сергій Сапєгін за умови збереження нинішніх темпів здешевлення пального.