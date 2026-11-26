Доступність продуктів харчування, ліків та інших товарів першої необхідності – це умова збереження людей у прифронтових громадах та Україні загалом. На цьому наголосив голова Асоціації прифронтових міст та громад, міський голова Харкова Ігор Терехов під час онлайн-засідання робочої групи з розгляду законопроєкту №16069 про зниження ПДВ на соціально значущі товари.

Ініціатива, розроблена Асоціацією прифронтових міст та громад і підтримана народними депутатами, передбачає зниження ПДВ на базові продукти харчування з 20% до 5%, на лікарські засоби та медичні вироби – з 7% до 5%. Також пропонується розширити перелік товарів із пільговим оподаткуванням, зокрема дитячих товарів і засобів гігієни, та тимчасово встановити ставку 7% для окремих товарів автономного й резервного електроживлення.

Ігор Терехов звернув увагу, що, за попередньою оцінкою Світового банку, рівень бідності в Україні у 2026 році становить близько 41%. Особливо гостро це відчувають мешканці прифронтових громад, де люди через війну втрачають житло, роботу та джерела доходів.

«Для звичайної людини ПДВ не існує окремо від цін. Вона бачить його у вартості хліба, молока, дитячого харчування та ліків і платить цей податок щодня, незалежно від того, скільки заробляє. Тому товари, без яких людина не може обійтися, мають бути доступнішими.

Візьмемо продуктовий кошик вартістю тисячу гривень. Якщо знизити ПДВ із 20% до 5% і вся податкова різниця буде відображена у вартості товарів, людина зможе заощадити 125 гривень. Для пенсіонера чи родини, яка щодня рахує витрати, це має зовсім інше значення», – зазначив голова АПМГ.

Водночас, за словами Терехова, зниження податкової ставки ще не гарантує автоматичного зменшення роздрібних цін. Тому разом зі зміною ставок необхідно запровадити прозорий моніторинг, який дозволить відстежувати, чи доходить податкова економія до покупців.

«Ми пропонуємо знизити ПДВ не для того, щоб більше заробляли торговельні мережі. Ми хочемо, щоб менше платили люди. Ми повинні бачити, чи справді економія доходить до покупця. Інакше можемо отримати красиве рішення на папері, якого люди просто не відчують», – наголосив він.

Окремо Ігор Терехов відповів на застереження представників Міністерства фінансів, Міністерства економіки та ритейлу щодо можливих бюджетних втрат і наслідків для виробників.

Він наголосив, що ці ризики потрібно врахувати, однак оцінювати наслідки для бюджету необхідно комплексно – зважаючи також на економічні втрати від бідності населення.

«Коли ми рахуємо, скільки бюджет може втратити від зниження податку, давайте порахуємо і те, скільки втрачає країна від бідності своїх громадян. Коли людина не має грошей на покупки, менше заробляють українські виробники. Коли люди змушені економити на лікуванні, згодом це обертається значно більшими проблемами зі здоров’ям», — зазначив голова АПМГ.

Окремо Ігор Терехов акцентував на важливості врахування інтересів українських товаровиробників під час доопрацювання законопроєкту. Адже зниження податкового навантаження та зростання купівельної спроможності населення можуть підтримати внутрішній попит і дати додатковий стимул національному виробництву.

«Коли люди не мають грошей на покупки, менше заробляють українські виробники. Головне, щоб тут був інтерес і зацікавленість місцевого товаровиробника, вітчизняного товаровиробника», – наголосив голова АПМГ.

Він також наголосив, що доступність базових товарів безпосередньо впливає на готовність людей залишатися у своїх громадах і країні.

«Якщо ми не будемо робити таких кроків, ми втратимо людей. Вони виїжджатимуть із прифронтових міст і громад, потім – з інших міст, їхатимуть за кордон. А далі втратимо економіку, виробництво, ритейл, бо не буде кому працювати і для кого працювати.

Сьогодні потрібно зробити так, щоб люди залишалися в Україні. І це наше спільне завдання, якщо ми справді виходимо з інтересів держави», – підкреслив Ігор Терехов.

За його словами, досвід інших європейських країн підтверджує, що зниження ПДВ на продукти харчування може бути дієвим інструментом підтримки населення. Зокрема, у Польщі для багатьох основних продуктів діє ставка 5%, а Швеція з квітня 2026 року тимчасово знизила ПДВ на продукти харчування з 12% до 6%.

Ігор Терехов підкреслив, що Асоціація готова продовжити роботу з Міністерством фінансів та профільними парламентськими комітетами. Серед можливих рішень – поетапне запровадження нових ставок, уточнення переліку товарів, на які поширюватиметься пільга, а також пошук моделі, яка враховуватиме інтереси вітчизняних товаровиробників та європейські зобов’язання України.

«Людина приходить до магазину чи аптеки, дивиться на ціну і рахує, скільки грошей залишиться після покупки. Для неї результат нашої роботи вимірюється не кількістю ухвалених законів, а тим, скільки необхідного вона зможе собі дозволити. Саме про це ми маємо пам’ятати, коли ухвалюватимемо рішення», – підсумував голова Асоціації прифронтових міст та громад.