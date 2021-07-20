Найбагатша людина на Землі повернулась з космічної мандрівки

У космос полетіли найбагатший, наймолодший і найстарший астронавти

Космічний корабель New Shepard у вівторок, 21 липня, здійснив перший успішний комерційний політ у космос. На борту перебувають мільярдер Джеф Безос – власник компанії Blue Origin, якій належить New Shepard, а також наймолодша і найстарша людина, які коли-небудь були в космосі.

Корабель New Shepard, названий на честь першого американського астронавта Алана Шепарда, близько 16:15 за Києвом злетів з космодрому Launch Site One, що за 40 кілометрів від селища Ван-Горн американського штату Техас.

Набравши близько 40 кілометрів висоти, від New Shepard відділилася герметична капсула з чотирма людьми на борту: 57-річним Джефом Безосом, його 53-річним братом – інвестбанкіром Марком Безосом, 82-річною льотчицею-інструкторкою Воллі Фанк і 18-річним студентом Олівером Даменом.

Капсула піднялася на висоту понад 100 кілометрів, перетнувши так звану лінію Кармана – умовну межу, з якої, як вважається, починається космос. Там капсула зависла на кілька хвилин, протягом яких екіпаж New Shepard міг роздивитися космос і Землю. Після цього капсула випустила три парашути, які забезпечили її м’яку посадку.

Таким чином, Воллі Фанк стала найстаршою в історії астронавткою, Олівер Дамен – наймолодшим, а Джеф Безос – найбагатшою людиною, що побувала в космосі. Замість Дамена на New Shepard мав летіти анонімний покупець квитка, який придбав його на аукціоні за 28 мільйонів доларів, але він не зміг цього зробити через «неузгодженість графіків» – тому вирушить у космос на наступному рейсі.

Політ New Shepard відбувся через дев’ять днів після того, як у космос вирушив 70-річний британський мільярдер Річард Бренсон Космоплан VSS Unity його компанії Virgin Galactic, піднявся на висоту понад 100 кілометрів, а потім – після кількох хвилин «зависання» успішно приземлився на Землю.

Перед польотом Бренсона Blue Origin заявила, що не вважає політ Virgin Galactic космічним: мовляв, для цього необхідно, щоб апарат піднявся на висоту понад 80 кілометрів. А втім, у США нижня космічна межа становить 80 кілометрів, тому Бренсон і ще п’ятеро членів екіпажу VSS Unity тепер офіційно вважаються астронавтами.

Польоти Virgin Galactic та Blue Origin свідчать про посилення зацікавленості в космічному туризмі. Окрім Бренсона й Безоса, активну роль у цій сфері грає мільярдер Ілон Маск. Його компанія SpaceX до кінця 2021 року має відправити на своєму кораблі Crew Dragon місію Inspiration4 – її оплатив мільярдер Джаред Айзекман.

Сам Маск, до речі, вже оголосив, що збирається вирушити в космос на кораблі VSS Unity Бренсона. А Virgin Galactic розігруватиме два квитки на один зі своїх наступних польотів – ці щасливці зможуть зекономити 250 тисяч гривень, які вже заплатили близько 600 людей, зокрема Джастін Бібер і Леонардо ДіКапріо.

Нагадаємо, компанія Безоса отримала ліцензію на польоти людей у космос.

Раніше повідомлялося, що Джефф Безос йде з посади головного виконавчого директора найбільшого у світі інтернет-ритейлера Amazon.com Inc. 5 липня, у день народження компанії. Його замінить Ендрю Джессі, який раніше керував компанією Amazon Web Services.