Білорусь закупить флот для перевезень вантажів на українському Дніпру

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Схема руху суден по Дніпру

Нові судна будуть здатні перевозити до 6,5 тис. тонн вантажів

Компанія «Білоруське морське пароплавство» має намір придбати два судна-штовхача класу «Дніпро-Макс» і три судна-приставки. Цей флот пароплавство планує задіяти в перевезеннях вантажів на українській ділянці річки Дніпро, передає ЦТС.

Нові судна будуть здатні перевозити до 6,5 тис. тонн вантажів. Суди-штовхачі будуть оснащені двома двигунами потужністю 1200 кВт кожний. Осадка суден не перевищуватиме 2,6 метра, розмір надводного габариту - 8,5 метра, ширина - 17 метрів. Ці судна будуть ходити по річці Дніпро в зчепленні - штовхач + баржа. Довжина такого складу сягатиме 250 метрів. Ці параметри, за твердженням БМП, дозволяють безперешкодно перетинати український відрізок Дніпра.

Білоруська компанія планує перевозити на баржах вантажі з порту Нижні Жари, будівництво якого тільки проектується, до українських портів на Чорному морі. Передбачається, що шлях від Нижніх Жаров до Одеси суду долатимуть за 5 днів (в одну сторону).

Завдяки будівництву порту в Нижніх Жарах і закупівлю додаткового флоту Білорусь планує диверсифікувати експорт своїх товарів. Точні терміни реалізації цих проектів поки не називаються. Зараз близько 90% продукції вивозиться з Білорусі через порт Клайпеда (Литва), ще 5% - через Ригу (Латвія), решта 5% припадають на Одесу.

Раніше в ВАТ «Білоруське морське пароплавство» заявляли, що з Білорусі вниз по Дніпру є запит на перевезення нафтопродуктів Мозирського НПЗ, лісів, будматеріалів, продукції чорної металургії. Крім того, країна є великим експортером добрив, які в основному йдуть через Клайпедський порт. З України ж вгору по Дніпру може поставлятися сировина для хімічного виробництва, шлак для виробництва цементу, гранульований шрот, соняшникова олія і зернові.

Нагадаємо, що допуск суден під іноземним прапором на водні шляхи України не регламентований законодавчо. Міністерство інфраструктури виступає за відкриття водних шляхів для іноземних суден. У той же час, активним противником цього нововведення виступає компанія «Нібулон», яка в даний момент активно розвиває річкові перевезення по Дніпру.

16 травня транспортний комітет ВРУ рекомендує парламенту прийняти за основу доопрацьований проект закону «Про внутрішній водний транспорт». За словами заступника голови комітету Бориса Козиря, законопроект про ОВТ був доопрацьований з урахуванням всіх спірних моментів. Так, він повідомив, що були доопрацьовані дискусійні питання, пов'язані з джерелами фінансування і заходом суден під іноземним прапором.