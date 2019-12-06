Більше 400 тисяч переселенців мають проблеми з отриманням пенсій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Омбудсмен звернулася до Пенсійного фонду, Мінсоцполітики та уряду з проханням сприяти розв'язанню зазначеної проблеми

Український омбудсмен Людмила Денісова на засіданні парламентського Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій заявила про проблеми з соцвиплатами у 400 тис. тимчасових переселенців.

Про це Денісова повідомила у Facebook.

«Залишається невирішеною проблема з виплатою пенсій громадянам з числа внутрішньо переміщених осіб. Пенсії отримують лише 624 тис. пенсіонерів, а доля понад 400 тис. - невідома. Ба більше, до цього часу не затверджено Кабінетом Міністрів України порядок виплат пенсій цим громадянам України за період, на який вони були зупинені через те, що пенсіонери не встигли прийти на підконтрольну Уряду України територію за коштами протягом 60 днів», - написала Денісова.

Денісова написала, що взяла участь у засіданні Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин та міжнаціональних відносин, де були заслухані доповіді представників міністерств та відомств щодо виконання рішень Комітету, ухвалених за підсумками виїзних засідань у Донецькій та Луганській областях.

Омбудсмен звернулася до Пенсійного фонду, Мінсоцполітики та уряду з проханням сприяти розв'язанню зазначеної проблеми.

«Вкотре звертаюсь до керівництва Пенсійного фонду України з вимогою надати інформацію з яких причин понад 400 тис. громадян України з числа пенсіонерів не можуть реалізувати своє право на пенсійне забезпечення. Звертаюсь до міністерства соціальної політики з вимогою в найкоротші строки внести на розгляд Уряду проект порядку щодо погашення заборгованості пенсійних виплат ВПО, яка виникла внаслідок їх припинення через проходження дискримінаційної процедури ідентифікації наших громадян, що може тривати до 6 місяців. У свою чергу, прошу Уряд України підтримати зазначений нормативно-правовий акт та, врешті, відновити порушене конституційне право наших громадян на соціальний захист держави», - наголосила Денісова.

Нагадаємо, з 1 січня 2020 року держава забезпечить безоплатну доставку пенсій та субсидій через «Укрпошту» для майже п'яти мільйонів пенсіонерів. Кабмін виділив підприємству 900 млн грн для доставки пенсій та субсидій.