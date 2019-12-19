Більше 5 тис. споживачів «Чернівцігаз Збут» використовують чат-бот Viber новини компаній



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Приєднатись до чат-бота може кожен охочий

Чат-бот Viber – це один із семи сервісів, через які зручно і швидко можна передати показники лічильника та сплачувати за газ, відкрив для користувачів нову функцію. Вона буде доступна всім клієнтам «Чернівцігаз Збуту», які користуються чат-ботом 7140ua – наразі таких вже 5,1 тис.

Чат-бот 7104ua у месенджері Viber працює вже 9 місяців. З листопада розширено його функціонал – споживач може не лише подати показання лічильника та оплатити за газ, а й завантажити рахунок. Таке нововведення дозволяє буковинцям, через свій смартфон, контролювати стан розрахунків за спожитий газ та збільшити кількість варіантів сплати за газ. Відтак, це покращує умови розрахунків, що дозволяє уникати заборгованості за газ, таким чином уникаючи нарахування пені.

Адже відповідно до змін у Законі «Про житлово-комунальні послуги», споживач зобов'язаний сплачувати нараховану пеню в разі невчасних розрахунків за послуги. Розмір пені складає до 0,01 % від суми боргу за кожен день прострочки.

«Значна частина наших клієнтів користуються мобільними додатками та більш як 5 тис. використовують чат-бот 7104ua Viber. Такий формат спілкування через смартфон дозволяє споживачам підвищити оперативність та мобільність при оплаті за комунальні послуги», - розповідає директор ТОВ «Чернівцігаз Збут» Катерина Параска.

Приєднатись до чат-бота може кожен охочий. Для цього достатньо сканувати смартфоном QR-код, вказати номер особового рахунку та суму останнього платежу за газ (або номер лічильника газу).

За допомогою цього сервісу споживач може передати показання лічильника, миттєво отримати інформацію про стан розрахунків, завантажити рахунок, переглянути історію оплат та показань, а також провести оплату за спожите блакитне паливо.