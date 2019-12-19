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    Економіка та фінанси

    Клієнти «Хмельницькгаз збуту» з початку року в 1,6 разів збільшили використання онлайн-сервісів

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    Клієнти «Хмельницькгаз збуту» з початку року в 1,6 разів збільшили використання онлайн-сервісів

    Завдяки використанню дистанційних онлайн-сервісів, клієнти ТОВ «Хмельницькгаз збуту» сплачують за газ у зручний час

    Майже 168 тис. онлайн-платежів за газ впродовж 11 місяців зробили споживачі газу Хмельницької області. Це у 1,6 рази більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Такий рекорд став можливим завдяки широкій лінійці онлайн-сервісів, підготовлених фахівцями ТОВ «Хмельницькгаз збуту».

    Якщо в 2018 році розрахунки через сучасні онлайн-системи здійснили близько 102 тис. клієнтів ТОВ «Хмельницькгаз збуту», то за 11 місяців цього року ця кількість складає вже біля 168 тис. Тільки у листопаді  онлайн-сервісами скористались майже 20 тис. подолян.

    Завдяки використанню дистанційних онлайн-сервісів, клієнти ТОВ «Хмельницькгаз збуту» сплачують за газ у зручний час, без черг та з мінімальною комісією, в залежності від обраного сервісу. Тому  саме такі вагомі переваги стали основними агументами збільшення використання платіжних інтернет-платформ на Хмельниччині. Відтак, розмір комісії при проведенні платежу визначається безпосередньо платіжною системою і не залежить від ТОВ «Хмельницькгаз збут».
    «Уже кілька років наші клієнти мають можливість сплачувати за газ дистанційно, адже це  дуже зручно та займає не більше 5-7 хвилин, - інформує директор ТОВ «Хмельницькгаз збут» Андрій Левицький.  – При цьому кошти миттєво зараховуються на  особовий рахунок споживача, та й комісія в онлайн-сервісах є значно меншою, ніж при розрахунку іншими доступними способами. Тому з кожним роком значно збільшується як число користувачів, так і мережа  онлайн-сервісів при розрахунках за газ».

    Наразі здійснити платіж може кожен споживач, який має платіжну картку з платіжної системи Visa або MasterCard.

    Є можливість провести дистанційний розрахунок за допомогою декількох платіжних онлайн-сервісів, серед яких найзатребуваніші iPay.ua, Рortmone, Приват 24.

    Водночас, для понад 100  тис. користувачів Особистого кабінету на сайті 104.ua, доступні вже шість онлайн-платформ. Віднедавна «Хмельницькгаз збут» додав ще один платіжний сервіс для оплати за газ, це Viber – бот 7104.ua, за яким можна розраховуватись по 5 особовим рахункам.  

    Відтак, всі видатки по запуску цих онлайн-сервісів профінансовано за рахунок «Хмельницькгаз Збуту», який отримує всього близько 2% від вартості газу, в  той час як майже 90% коштів за поставлений газ отримує НАК «Нафтогаз України». 

    Хмельниччина газ
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