Bitcoin впав на $10 тисяч

За останню добу Bitcoin втратив 11,95% ціни, нівелювавши тижневе зростання

Найдорожча криптовалюта Bitcoin, яка ще в неділю коштувала рекордні $58,3 тис. за «монету», втратила вже $10 тис. і торгується близько $48 тис.

У вівторок її котирування падали до $46,5 тис., згідно даних Coinmarketcap.

За останню добу Bitcoin втратив 11,95% ціни, нівелювавши тижневе зростання (-0,76%).

Капіталізація Bitcoin, яка ще в п’ятницю вперше перевищила $1 трлн, впала до менше $900 млрд.

Втрачають в ціні й інші криптовалюти.

Вартість усіх криптовалют впала з $1,766 трлн у неділю до $1,373 трлн у вівторок (майже на $400 млрд за два дні).

Ethereum втрачає за останні 24 години 13,97% своєї вартості, Binance Coin – 19,4%, Polkadot – 13,58%, Cardano – 16,47%, XRP – 20,29%, Litecoin – 17,19%, Chainlink – 19,48%, Bitcoin Cash – 19,71%, Stellar – 19,61%.

Співвласник корпорації Microsoft Біл Гейтс закликав потенційних інвесторів не брати приклад з компанії Tesla, яка купила Bitcoin на $1,5 млрд. «Якщо у вас менше грошей, ніж у Ілона Маска, вам, вірогідно, варто бути обережними», – сказав інвестор.

На спекуляціях з Bitcoin компанія Tesla заробила більше, ніж на виробництві електрокарів, підрахувала компанія Wedbush Securities. Через що Маск, який не ухвалював рішення про купівлю Bitcoin, назвав цю інвестицию «достатньо ризикованою».

Інвестиційний банк JPMorgan назвав Bitcoin «економічним атракціоном», тому допустив подорожчання криптовалюти до $146 тис., а в Barclays порівняли хайп навколо Bitcoin із релігійним сектанством людей із «магічним мисленням».

Перша криптовалюта неефективна для транзакцій через свою спекулятивну природу, заявила міністр фінансів США Джанет Йеллен. І запропонувала запустити цифрову валюту ФРС.

MoneyGram призупинила співробітництво з криптовалютою Ripple (токен XRP) після появи позову SEC.