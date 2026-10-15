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Україна щомісяця втрачає до $200 млн через блокування морських портів

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Україна щомісяця втрачає до $200 млн через блокування морських портів
Україна ризикує втратити 35% виробництва залізної руди через блокування портів
фото: Reuters

Альтернативні маршрути не здатні забезпечити навіть половини пропускної спроможності портів Великої Одеси

Обмеження роботи чорноморських портів щомісяця коштує українському гірничо-металургійному комплексу (ГМК) від $150 млн до $200 млн. Водночас альтернативні шляхи експорту не можуть повноцінно замінити морські перевезення, що загрожує подальшим скороченням виробництва та зупинкою підприємств. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дослідження GMK Center.

За даними аналітиків, у першому півріччі 2026 року через чорноморські порти експортували близько 50% української сталі, 95% чавуну та половину залізної руди. Відтак відновлення повноцінної роботи портів Великої Одеси є критично важливим для металургійної галузі.

Пропускна спроможність портів Великої Одеси становить приблизно 6 млн тонн вантажів на місяць. Натомість дунайські порти навіть за максимального завантаження можуть обробляти лише 2,5–3 млн тонн.

Не здатна повністю компенсувати втрату морських маршрутів і залізниця. Через західні прикордонні переходи щомісяця перевозять близько 2–2,6 млн тонн вантажів. При цьому додаткові витрати на транспортування можуть становити $30–60 за тонну. Для залізної руди, яка має відносно невисоку вартість, такі логістичні витрати роблять частину альтернативних маршрутів економічно невигідними.

За прогнозами GMK Center, через закриття морського коридору виробництво залізної руди в Україні може скоротитися на 35% порівняно з показниками першого півріччя 2026 року. Після запровадження обмежень морського експорту вже зупинили роботу підприємства Ferrexpo та Південний гірничо-збагачувальний комбінат.

Аналітики визначили три основні умови відновлення судноплавства: досягнення дипломатичних домовленостей, посилення фізичного захисту портів і суден за допомогою протиповітряної оборони, засобів радіоелектронної боротьби та інших заходів безпеки, а також забезпечення доступного страхування воєнних ризиків.

Зокрема, експерти пропонують створити спеціальний страховий фонд для перевезення металургійної продукції та залізної руди. Нинішня вартість страхування суттєво підвищує витрати на транспортування товарів із невисокою прибутковістю.

«Повноцінне відновлення експорту через порти Великої Одеси означає не лише виживання ГМК, а й збереження робочих місць, надходження податків і валютної виручки. Для світової спільноти ж стабільна робота коридору – це елемент глобальної продовольчої та ресурсної безпеки. Тому питання захисту портів і гарантій для судноплавства мають вирішувати спільно держава, бізнес і міжнародні партнери», – наголошує GMK Center.

Нагадаємо, раніше міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник повідомив, що після 22 липня 2026 року обсяги перевалки вантажів у портах Великої Одеси скоротилися більш ніж у 15 разів. За його словами, Росія систематично атакує портову інфраструктуру та цивільне судноплавство. Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або частково знищено 1 173 об'єкти портової інфраструктури та 274 цивільні судна.

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Теги: бізнес залізниця порт перевезення Ferrexpo

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