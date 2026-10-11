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Київ повертається до графіків відключення світла (оновлено)

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Київ повертається до графіків відключення світла (оновлено)
Компанія ДТЕК попередила киян про екстрені відключення світла
колаж: glavcom.ua

Екстрені відключення світла скасовано

У Києві 11 жовтня станом на 10:57 скасовано екстрені відключення електроенергії. Столиця повертається до графіків погодинних знеструмлень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДТЕК.

За інформацією енергетиків, екстрені відключення більше не діють. Відтепер кияни знову можуть орієнтуватися на графіки відключень, які передбачають визначені періоди відсутності електроенергії.

Мешканці столиці можуть перевірити актуальну інформацію щодо електропостачання за конкретною адресою. Для цього доступні кілька онлайн-сервісів. Зокрема, переглянути графіки можна в чат-боті ДТЕК, на офіційному сайті або в мобільному застосунку «Київ Цифровий». Крім того, інформація про заплановані відключення доступна на сайті YASNO та в мобільному застосунку YASNO Mobile.

Напередодні, 10 жовтня, столична влада закликала киян підготувати запаси води, продуктів та інших необхідних речей на випадок тривалих відключень електроенергії та водопостачання. Такі рекомендації пов'язані з посиленням російських атак на енергетичну інфраструктуру України.

У КМДА порадили мешканцям столиці мати запаси щонайменше на три доби. Зокрема, на одну дорослу людину рекомендують передбачити по три літри питної та 10–12 літрів технічної води на день. У разі масштабних знеструмлень кияни зможуть скористатися 155 бюветними комплексами, обладнаними генераторами.

Крім того, містянам рекомендують заздалегідь зарядити павербанки та портативні зарядні станції, підготувати ліхтарики, батарейки, свічки й продукти тривалого зберігання, які не потребують приготування на електроплиті. Також у міській адміністрації наголосили на необхідності утеплення осель.

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Теги: Київ енергетика електроенергія Київщина ДТЕК відключення відключення світла

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