Близько 10 тис споживачів газу уклали угоди з «Житомиргазом» на обслуговування мереж

З 2019 року споживачі отримали право обирати компанію, яка виконуватиме нагляд за станом газових мереж

З початку 2021 року між споживачами та АТ «Житомиргаз» було укладено 9400 угод про надання послуги технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Технічне обслуговування проводиться з метою забезпечення безпечної експлуатації внутрішньобудинкової системи газопостачання та запобігання виникнення аварійних ситуацій.

Фахівці АТ «Житомиргаз» звертають увагу на те, що відсутність періодичного технічного обслуговування стану газових мереж у багатоповерхівках, у приватних будинках призводить до їх аварійності. Щоб попередити несправності та безпечно споживати газ, радять вчасно укладати договори на технічне обслуговування. Фахове та регулярне обслуговування газових мереж гарантує безпечне користування природним газом.

«Житомиргаз» – надійний партнер у наданні послуг. Споживачі, які усвідомлюють складність комплексного обслуговування газової системи, в умовах ринку, обирають наших фахівців, які якісно та відповідально виконують роботи, в тому числі, попереджають можливі аварійні ситуації та проводять ремонтні роботи будь-якого рівня складності», – зауважує технічний директор компанії Сергій Колесник.

Варто зауважити, що відповідальність за технічне обслуговування систем газопостачання, відповідно до чинного законодавства, покладено на власників, співвласників та орендаторів будівель. З підписанням договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, відповідальність за безпечну експлуатацію переходить до підрядної організації.

Для отримання консультацій або укладання договору з газорозподільною компанією, споживачі природного газу можуть звертатись до 104.ua Клієнтський простір АТ «Житомиргаз» за місцем проживання або телефонувати у контакт-центр: (0412) 55 80 04; (067) 33 38 104.

З 2019 року споживачі отримали право самостійно обирати компанію, яка виконуватиме нагляд за станом газових мереж та здійснюватиме їх обслуговування. Чинним законодавством передбачено виконання робіт з технічного обслуговування ВБСГ виключно за договорами, що укладатимуться з власниками/управителями житлового фонду на умовах вільного ринку.