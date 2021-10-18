Україна подала заявку на участь у сертифікації «Північного потоку – 2»
Позиція України полягає в тому, що «Північний потік –2» не може бути сертифікований
НАК «Нафтогаз України» подав німецькому регулятору заявку на участь у сертифікації російського газопроводу «Північний потік – 2». Про це заявив на брифінгу глава «Нафтогазу» Юрій Вітренко
«Нафтогаз» як національна компанія, яка очолює боротьбу за енергетичну безпеку України, відстоює національні інтереси, подав заявку на участь у сертифікації оператора «Північного потоку – 2» перед німецьким регулятором Федеральним агентством німецьких мереж», – сказав він.
За словами Вітренка, позиція України полягає в тому, що «Північний потік –2» не може бути сертифікований, оскільки не забезпечено його повну відповідність європейському законодавству.
Зазначимо, сьогодні «Газпром» відмовився постачати більше газу через Україну. Ціни у Європі поповзли вгору.
Також повідомлялося, що «Північний потік – 2» заповнили технічним газом.
Тим часом голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко спростував маніпулятивні заяви російського президента Володимира Путіна, які він зробив, зокрема, щодо обсягів транзиту газу та надійності української ГТС.
Раніше у Росії заявили, що «Північний потік – 2» готовий.
Також у січні–серпні 2021 року транзит природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України сягнув близько 29,45 млрд м – на 15,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року (34,8 млрд м).
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