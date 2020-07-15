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    Економіка та фінанси

    Близько 80% українців вважають поганим економічний стан країни

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    Як зазначають дослідники, за час карантину загальна оцінка ситуації в економіці погіршилася. - Близько 80% українців вважають поганим економічний стан країни
    Як зазначають дослідники, за час карантину загальна оцінка ситуації в економіці погіршилася.

    Як зазначають дослідники, за час карантину загальна оцінка ситуації в економіці погіршилася

    В кінці червня 2020 року більшість українців оцінили економічне становище країни як погане. Таких було 76% серед усіх опитаних.

    Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group, яке проводилося з 19 по 24 червня 2020 року серед 1009 респондентів по всій Україні.

    У порівнянні з докризовим періодом оцінка дещо погіршилася.

    За даними опитування, 1% респондентів називають це становище більш-менш хорошим, а 20% – середнім.

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    При цьому соціологи зазначають, що за час карантину загальна оцінка ситуації в економіці погіршилася. Так, у лютому вважали ситуацію в цілому поганою 64% респондентів, 29% оцінювали її як середню, а 4% сприймали положення як загалом добре.

     Опитування проводилося з 19 по 24 червня 2020 року серед 1009 респондентів по всій Україні за винятком окупованих територій.
    соцопитування фінанси
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