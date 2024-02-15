Блокада кордону: скільки коштів може втратити Україна

Втрати України від блокування кордону поляками можуть сягнути понад 7 млрд грн

Наступного тижня польські фермери мають намір заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною

Якщо кордон України з Польщею не буде деблокований до кінця місяця, бюджет країни може втратити 7,7 млрд грн. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Якщо кордон не буде деблокований до кінця місяця бюджет країни втратить 7,7 млрд грн надходжень», – повідомив він.

За словами Гетманцева, це відчутна сума грошей, особливо у лютому.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, наступного тижня, 20 лютого, польські фермери мають намір заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною, а також дороги до залізничних перевалочних станцій і морських портів

Як повідомлялося, українські перевізники почали акцію протесту біля міжнародного пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ». Вони заявили, що це відповідь на блокаду КПП з боку польських перевізників і фермерів.

Також дії польських мітингарів 11 лютого обурили українців: вони висипали зерно з українських вантажівок на кордоні. Міністерство аграрної політики та продовольства України рішуче засудило навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками.