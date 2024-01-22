Туск пояснив, чому деякі країни заслуговують на місце в пеклі

На переконання польського прем'єра, Україна кров'ю платить велику ціну за цінності, які є фундаментом вільного світу

Прем'єр Польщі закликав світ підтримувати Україну усіма доступними засобами у війні з Росією

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляє, що нейтральні країни у війні Російської Федерації проти Україні заслуговують на найтемніше місце у політичному пеклі. Це стало відомо зі спільної прес-конференції з Володимиром Зеленським після двосторонніх переговорів у Києві.

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«Хтось колись сказав, що найтемніше місце у пеклі зарезервоване для тих, які у час військового конфлікту вдають нейтральних. Сьогодні кожен, хто у вільному світі вдає нейтрального, хто вдає, що має рівне відношення до України і Росії, заслуговує на це найтемніше місце у політичному пеклі», – наголосив Дональд Туск.

Польський прем'єр відзначив, що уся Україна і її президент борються за безпеку усього вільного світу.

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«Це не гасло. Добре було би, аби усі політичні лідери і народи світу зрозуміли, що це не лише порожні слова, що в Україні вирішується доля вільного світу», – зауважив прем'єр Польщі.

За його словами, боротьба України у війні з Росією – це найбільш трагічна частина конфронтації добра зі злом. І, на його думку, ніхто у світі не може вдавати, що не бачить як в Україні добро бореться зі злом.

Наприкінці Туск наголосив, що усьому вільному світу треба підтримувати Україну усіма доступними засобами у її боротьбі з Росією.

Нагадуємо, Польща приєдналася до гарантій безпеки для України.

Стало відомо, що прем’єр Польщі призначить уповноваженого з питань відновлення України