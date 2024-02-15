ДПСУ прокоментувала режим контртерористичної операції біля кордону України

Значної активності на території Білорусі станом на зараз не зафіксовано

Українські прикордонники вважають, що контртерористичний режим у РБ запровадили більше для привернення уваги

Українські прикордонники не фіксують активних дій на кордоні з Білоруссю після запровадження у Лельчицькому районі РБ режиму контртерористичної операції. Про це заявив речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в коментарі «Українській правді».

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«Інформація про запровадження в одному з районів Гомельської області Білорусі, що межує з кордоном України, режиму контртерористичної операції більше схожа на привернення уваги. За наявною інформацією, в цьому районі на території РБ планувалося проведення якихось чергових нескінченних навчань, які проводяться в Білорусі постійно. Не виключено, що ці навчання вони вирішили назвати контртерористичним режимом», – зазначив він.

Демченко наголосив, що якась значна активність по той бік кордону з РБ не зафіксована. Він додав, що ДПСУ продовжує укріплювати український кордон та пильно його обороняти, аби не допустити жодних провокацій.

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Нагадаємо, сьогодні, 15 лютого, у Білорусі оголосили режим контртерористичної операції у Лельчицькому районі Гомельської області, який на півдні він межує з Житомирською і Рівненською областями України.

До слова, у ЗМІ з'явилася інформація, що Білорусь нібито перекидає техніку до кордону з Україною. Ці дані є неправдивими. Про це заявив спікер Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, білоруські військової пройдуть навчання на території Росії, щоб перейняти досвід загарбників у війні проти України.