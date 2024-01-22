Президент Польщі різко розкритикував «політичну гру» Євросоюзу

Президент Дуда каже, що ЄС грав у свою політику, блокуючи кошти для Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда розкритикував Євросоюз за блокування коштів з постковідних фондів для його країни часів попереднього польського уряду. Про це пише видання Bloomberg.

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Анджей Дуда звинуватив Європейський Союз у політичній грі, коли він заблокував мільярди євро з постпандемічних фондів для попереднього уряду Польщі. «Це була суто політична акція проти попередньої польської влади, спроба форсувати зміну уряду. Саме так я це сприймав, саме так я це сприймаю, і поточні події лише підтверджують це», – сказав він.

Видання зазначає, що слова Дуди сказані після того, як «з'явились ознаки», що ЄС наближається до угоди щодо виділення фінансування. Це відбулось після того, як новий уряд Польщі на чолі з прем'єром Дональдом Туском пообіцяв скасувати зміни судової системи країни.

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Представник Європейської комісії повідомив Bloomberg у відповіді електронною поштою, що з Польщею все ще необхідно провести роботу, щоб були виконані всі етапи плану відновлення, у тому числі щодо незалежності судової системи. За його словами, польський уряд висловив готовність співпрацювати із комісією.

«Що стосується всіх держав-членів, ми виступимо з нашою оцінкою першого платіжного запиту, як тільки це буде завершено», – додав прессекретар. Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс заявив у ході візиту до Варшави, що ЄС підтримає нинішній польський уряд у прагненні відновити незалежність судової влади та розблокувати майже €60 млрд.

«Я сподіваюся, що ми заручимося підтримкою всієї влади, зокрема й президента, щоб відновити верховенство закону у Польщі. Якщо так не буде, тоді подивимося», – сказав він. Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Дуда заявив, що готовий вести переговори з Туском з приводу судових реформ, проте визначив свою «червону лінію»: звільнити суддів, які призначаються президентом, від процесу перевірки, необхідного ЄС. В інтерв'ю Bloomberg він назвав це «недоторканним пунктом».

На розгляд запиту Туска про розблокування коштів у фондах ЄС потрібно два місяці, пише агентство. Водночас польський уряд просуватиметься із судовими реформами: наприклад, 19 січня він опублікував законопроєкт, який відновлює поділ функцій міністра юстиції та генпрокурора, який скасувала колишня правляча партія «Право та справедливість» (PiS). Цей закон має бути схвалений Дудою.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда запевнив українців у незмінній підтримці з боку Польщі.