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Наєв показав тренування контрдиверсійних груп на півночі України

Христина Петренко
glavcom.ua
Наєв показав тренування контрдиверсійних груп на півночі України
Командування Північної операційної зони проводить постійні тренування контрдиверсійних груп
Скріншот з відео

Українські військові, які стоять на захисті, активно протидіють спробам ворожих диверсантів

Командування Північної операційної зони проводить постійні тренування контрдиверсійних груп. Про це командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив у Facebook.

За його словами, у прикордонних районах Сумської області тривають бойові дії, які становлять серйозну загрозу як для військових, так і для цивільних жителів.

«Ворожа армія використовує різні види зброї, включаючи артилерію та авіацію. Великою загрозою є активність диверсійних груп противника», – зазначив Наєв.

За словами генерал-лейтенанта, українські військові, які стоять на захисті, активно протидіють спробам ворожих диверсантів.

Командування Північної операційної зони проводить постійні тренування контрдиверсійних груп, щоб підготувати військових до виявлення та нейтралізації ворога, який намагається перетнути кордон, підкреслив він.

«Контрдиверсійні групи вже неодноразово продемонстрували свою ефективність у знешкодженні ворожих диверсантів, тому їх готовність до дій є надзвичайно важливою», – наголосив Наєв.

Раніше повідомлялось про те, що ворог активізував диверсійно-розвідувальні групи на Сумщині та Харківщині. А на початку січня російські диверсанти на Чернігівщині розстріляли цивільного чоловіка.

Нагадаємо, командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв показав, який вигляд має будівництво оборонних споруд на кордоні з РФ.

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Теги: армія Сергій Наєв кордон ворог диверсанти

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