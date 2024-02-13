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Польські фермери готують блокаду всіх пунктів пропуску на кодоні з Україною

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Польські фермери готують блокаду всіх пунктів пропуску на кодоні з Україною
20 лютого польські фермери заблокують усі прикордонні переходи між Польщею та Україною, а також дороги до залізничних перевалочних станцій і морських портів
фото: solidarnoscri.pl

Фермери зазначають, що протестують проти неконтрольованого напливу товарів з України до Польщі через рішення ЄС

Наступного тижня, 20 лютого, польські фермери мають намір заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною, а також дороги до залізничних перевалочних станцій і морських портів.. Про це повідомляється на офіційному сайті незалежної самоврядної профспілки індивідуальних польських фермерів «Солідарність».

«20 лютого у межах 30-денного загального страйку фермерів ми оголошуємо, що всі акції протесту будуть зосереджені на повній блокаді всіх прикордонних переходів між Польщею та Україною та акціях протесту на місцях. Будуть заблоковані не тільки прикордонні переходи, а й транспортні вузли, під'їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій і морських портів», – йдеться у повідомленні.

Фермери зазначають, що протестують проти неконтрольованого напливу товарів з України до Польщі через рішення ЄС. 

За їхніми словами, відсутність регулювання ставить під сумнів прибутковість сільськогосподарського виробництва, переробки та інших галузей, пов'язаних з сільським господарством.

Польські протестувальники закликають громадськість підтримати їхню акцію. Вони стверджують, що їхня акція спрямована на «забезпечення продовольчої безпеки в країні».

Протести фермерів тривають вже багато тижнів не лише в Польщі, але й по всій Європі. Виробники виступають не лише проти неконтрольованого продовольства з України, але й проти правил ЄС, пов'язаних з Європейським зеленим курсом.

Нагадаємо, польські фермери вдень у вівторок, 13 лютого, заблокували шостий пункт пропуску на кордоні з Україною «Корчова-Краковець». 

Станом на ранок 13 лютого, на польському боці кордону України та Польщі блокують роботу п’яти пунктів пропуску: «Дорогуськ – Ягодин», «Зосин – Устилуг», «Гребенне – Рава-Руська», «Шегині – Медика», «Долгобичув – Угринів».

Нагадаємо, 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин – Дорогуськ» польські фермери висипали зерно з кількох українських вантажівок.

До слова, Міністерство аграрної політики та продовольства України рішуче засудило навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.

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Теги: фермер протест Польща

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